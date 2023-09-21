柯文哲猛批長照2.0　她列北市、中央相關政策：容不下別人比他強

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲21日召開長照政見記者會，批評蔡政府長照2.0預算不夠，對於賴清德反駁長照政策已有長足進步，柯則酸，如果從20分進步到40分就很滿意，「那你們就回到歷史去吧！」對此，民進黨立委吳思瑤批評，柯文哲當市長八年長照成績都是六都最後一名，驕傲如他自然是容不下別人比他強。

對於柯文哲批評長照政策，吳思瑤表示，說的比做的好聽，柯文哲真的很會，柯文哲說蔡英文的長照2.0，預算不夠、照顧不足、制度不好，做到流汗嫌到流涎，驕傲如柯文哲，眼中自然是容不下別人比他強。

吳思瑤批評，七年多蔡政府的長照預算投入由46億提升至650億，長照服務據點由700處提升至12460處，長照人力由25194人增加至95786人，長照服務人數由9萬人成長到46.6萬人，柯文哲嘛幫幫忙，要開支票前，先比一比成績！

吳思瑤也列出柯市府長照成績，她表示，柯文哲當市長八年，長照成績都是六都最後一名，選總統還敢振振有辭，畫大餅說大話？柯文哲說當總統要提高長照覆蓋率，但當市長八年，台北市長照服務涵蓋率只有47.33%，遠低於全國平均69.51%，是六都最後一名、全國排名第20。

吳思瑤指出，柯文哲說當總統要提高住宿型機構補助，但當市長八年，住宿型機構服務床位數大缺8311床，就是六都最後一名。再來比比「一國中學區一日照中心」的推動，台北市至111年底完成設立只有59家，三年間增加家數只有29間，雙雙都是六都最後一名。

吳思瑤表示，說的比做的好聽，柯文哲全台第一名，擁有權力的時候，不做好，爭奪權力的時候，會做好？今天賴清德也端出長照3.0未來方案，力求服務更全面，制度更完善。回應柯文哲攻擊時，賴清德也很謙遜地說：「讓他批評，我來做事！」吳指出，賴清德的回應不僅見風度也見真章。