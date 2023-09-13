柯美蘭要選立委了？　柯文哲曝「個人意願高」：但就剩徵召

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對2024立委選舉，民眾黨尚未在新竹市立委提名，先前傳出民眾黨總統參選人柯文哲屬意由胞妹柯美蘭參選，但至今仍無下文，但只見柯美蘭12日悄悄成立粉絲專頁，上面不但有民眾黨識別標誌，並寫有「新竹更亮眼」文宣字樣。對此，民眾黨總統參選人柯文哲表示，柯美蘭個人意願很高，但「提名時間過了」，現在就剩下徵召，不過徵召有一定程序。

柯文哲13日上午於民眾黨中央黨部召開記者會，與國際著名會計師事務所「勤業眾信」簽約「第三方檢舉平台」，未來若黨職人員涉及貪污、性騷等不法情事，黨員可透過匿名方式檢舉、查察，保護吹哨者、健全黨內人事制度。

被問到柯美蘭日前成立粉絲專頁，是不是要選新竹市立委？柯文哲回應，柯美蘭個人意願是很高，但自己有跟對方說「提名時間已經過了」，所以現在就剩下徵召，不過徵召有一定的程序標準，這些事情還在處理中，還沒有定案。

▲柯文哲胞妹柯美蘭成立粉專。（圖／翻攝自Facebook／柯美蘭）

柯美蘭9月7日悄悄成立粉絲專頁，並且於當天下午放上大頭貼照片，8日再更換臉書封面相片，上面除了柯美蘭的照片之外，還有民眾黨識別標誌及「新竹更亮眼」字樣，引發外界連想，似已布局參選新竹市立委了。

而柯美蘭臉書粉專於12日被眾多網友發現後，開始湧入底下留言，但正反聲浪皆有，有人喊話「加油」、「新竹市唯一支持柯醫師」，也有人諷刺酸說「大家快來看新政治 哈哈哈」、「家族參與 共管朝廷 新政治讚讚」。

針對柯美蘭是否要參選新竹市區域立委？民眾黨12日下午回應，民眾黨中央黨部目前沒有相關討論，任何提名人選都需通過程序審核，才會徵召。