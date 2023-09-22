竹市馬偕地下停車場主結構完工　水源街9／23起開放臨時通車

▲馬偕地下停車場主結構完工水源街9/23起開放臨時通車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

提供民眾無障礙、便利的通行空間，新竹市政府與馬偕醫院取得共識，拆除馬偕醫院人行天橋，利用水源街下方增設馬偕地下停車場與馬偕醫院連通道，為利施工在去年6月時封閉水源街。新竹市長高虹安表示，今年市府積極與管線單位協調、排除障礙，目前馬偕地下停車場及連通道主結構皆已完成，市府也同時完成水源街道路重鋪及劃設臨時標線，將於9月23日開放臨時通車，方便市民前往新竹馬偕醫院及往返公道五路。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，市長責成交通處盤點馬偕地下停車場工程遭遇困難，並務實面對，以利水源街儘速通車及停車場及早啟用；交通處重新檢討景觀設計，包括填土、開挖量、植栽量、景觀設施，經市府今年1月召開景觀設計變更評估會議，以簡易綠化、務實為原則，取消下沉廣場、灌木、短向步道、座椅、部分景觀照明，保留草皮喬木、四周人行道及排水溝、基本照明、四周道路AC重鋪、公車亭等設施，節省經費近1300萬元及工期縮短90至120天，同時聽取民意納入新源市場側人行道、水溝的整建與周邊柏油重鋪。

倪茂榮說，目前馬偕地下停車場及連通道主結構皆已完成，近期市府也與施工廠商積極排除水源街高壓電、自來水、電信及瓦斯管等管線阻礙，為提升市民交通便利性，市府廣蒐民意並達成先行開放共識，預計9月23日開放臨時通車，僅留設水源街兩側部分空間，持續施作馬偕醫院側人行道及停車場上方景觀工程。

倪茂榮表示，考量馬偕醫院側人行道及景觀工程仍需持續施工，開放水源街臨時通車後，將留設雙向各3.5公尺車道及1.5公尺行人臨時通道，以提供車輛通行兼顧行人安全；此外，水源街路側亦設有臨時汽、機車停車位，方便市民就醫停車，而馬偕地下停車場上方景觀工程已於今年8月決標，市府責成廠商積極趕工，力拼今年12月完工開放停車。

交通處表示，馬偕地下停車場中央核定總經費2.8億元，規劃地下2層，汽車位246格，包含6格行動不便專用車位、12格孕婦及育有6歲以下兒童專用車位8格、與電動車位專用席，更引入車牌辨識、車位在席顯示、多功能繳費等智慧化停車管理系統。

交通處補充，新竹馬偕醫院急診救護車通道，配合水源街開放臨時通車，將恢復水源街55巷為汽機車單向由忠孝路往水源街通行，於水源街55巷亦設有臨時機車停車位，服務市民就近看醫停車。