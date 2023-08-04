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竹市府積極解決工程延宕　停七立體停車場決標

▲停七立體停車場完工模擬圖。（圖／新竹市政府提供）

▲停七立體停車場完工模擬圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

西大路（停七）立體停車場因原廠商工程嚴重落後，新竹市政府為維護機關與民眾權益，去年12月15日與該廠商解約。為解決工程延宕，使停車場儘早完工啟用，市府積極重啟續建工程招標作業，今(3)日順利決標，由昱盛營造股份有限公司與啟雄企業有限公司共同承攬得標，總工程經費1億8,575萬元，預計今年9月底開工，明年6月底完工。

新竹市交通處長倪茂榮表示，該團隊承攬公共工程經驗豐富，曾獲行政院公共工程委員會頒發公共工程金質獎佳作、內政部營建署馬路好行優良獎及其他縣市公共工程品質等獎項，公共工程履歷近五年內查核成績多次評為甲等，具有積極面對及解決問題能力及態度，獲評選委員肯定。

倪茂榮也表示，決標後，市府將積極安排施工前協調會議，也將積極督促得標廠商確實掌握施工進度，盼如期如質完工啟用，解決周邊日增的停車需求。

交通處表示，西大路（停七）立體停車場提供284格汽車、321格機車，在110年3月30日開工，原預定於111年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後44%，市府進一步要求廠商提送趕工計畫，然而廠商所提計畫無加緊施工的作為，未能通過委員審查，故市府依契約相關規定在111年12月15日與該廠商終止契約。

交通處說明，該工程案解約後，一方面處理結算與原承攬商行政訴訟，以維護市府權益，另一方面也努力進行續建工程招標作業，於今年5月上網公告招標，經2次招標及最有利標評選後，於今日決標。

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