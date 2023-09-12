桃竹竹苗通勤定期票紀念卡　9／13開放預購

▲TPASS紀念卡9月13日起上午11時起開放預購。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹縣市、桃園市、苗栗縣攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，共四種月票方案，減輕通勤民眾交通支出。新竹市政府交通處宣布，TPASS紀念卡9月13日起上午11時起在四大超商多媒體機、 蝦皮商城（https://shp.ee/np4r7fx） 開放預購，限量發售、售完為止；9月25日起可至指定地點取卡，完成資料登錄並辦理記名服務後，將可領取交通部補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，桃竹竹苗TPASS預計10月2日可上路使用。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，9月13日起TPASS紀念卡開放預購，9月25日起可至指定地點取卡、儲值後，即可前往人工售票櫃台設定定期票（新竹市境內各台鐵車站、新竹客運民族路總站、新竹轉運站國光客運等），四大超商目前僅開放悠遊卡至全家便利商店Famiport機台購票及設定，期透過開放預購、提早設定定期票，分散上路後購買定期票人潮。

倪茂榮說明，民眾可選擇購買紀念卡，或使用既有的悠遊卡、一卡通儲值，9月25日起開放已持有紀念卡、悠遊卡、一卡通的民眾設定定期票，請務必先完成加值後，再至人工櫃台或超商設定定期票。設定完成後，開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具，大幅減輕民眾乘車負擔，預估將有5萬人受惠，也預期提升公共運輸服務旅次。

交通處補充，購買TPASS紀念卡的民眾，在取卡後請至一卡通官網登錄專區完成資料登錄，需輸入身分證字號、生日、手機號碼及「TPASS一卡通」外觀卡號，以辦理線上記名服務。一卡通公司受理完整資料，將於10個工作日審核完成後，以E-mail通知民眾到四大超商，由店員靠卡領取交通部公路總局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，領取100元期限到明年1月31日。

交通處表示，桃竹竹苗通勤定期票四種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」，TPASS紀念卡預購詳情可洽新竹市政府交通處網站－桃竹竹苗通勤定期票專區（https://reurl.cc/E17oo1）。