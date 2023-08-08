天下城市高峰論壇　竹市府分享人本交通成功經驗

▲新竹市政府交通處長倪茂榮受邀擔任「交通人本城市」專題座談代表。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

天下雜誌今(8)日在政治大學公企中心舉辦第4屆「天下城市高峰論壇」，主題為以人為本的全齡城市，新竹市政府交通處長倪茂榮受邀擔任「交通人本城市」專題座談代表，並與國立台灣大學土木工程學系教授張學孔、台北市議員趙怡翔、桃園市都發局長江南志、天下雜誌未來城市頻道總監陳芳毓等人，一起分享不同面向對於人本交通的觀點。

倪茂榮分享竹市推動人行環境改善的困境，以及如何克服困難等成功經驗，他表示，新竹市高社經發展，也反映私人運具高持有率，道路空間已不敷使用，新竹市過去推動人行道、騎樓打通，直接影響民眾生計，常遭民眾反彈，但為了人本交通，竹市府要做正確的事情。

倪茂榮指出，竹市強化執行並宣導學校圍牆退縮、縮減道路，建置通學步道等交通改善措施，建立改善標準、逐步培養交通意識，也透過溝通了解民眾的想法和訴求，從中取得共識，慢慢改善地方建設，各級學校今年也因此陸續提出爭取經費建置通學步道的需求。

倪茂榮感謝內政部營建署人本環境及提升道路品質等相關計畫經費補助，今年在市長高虹安的督導之下，市府更積極爭取「校園周邊暨行車安全改善計畫」補助，總共提出33案，目前已核定21案，總經費5.6億元，期能大幅改善全市人行環境。

除了通學步道，倪處長說，市府也藉由改善道路交通安全經驗，包含縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、加強行穿線照明、設置避車彎等。今年預計改善中華路四段至六段、光復路一二段處路口、5處易肇事路口、經國路全線及慈雲路等90處路口，期透過中央補助，中央與地方攜手改善道路設計、提升行人安全。

他也提到，市府全面盤點行人通行狀況，推動全市17處行人專用時相及9處行人早開，今年再新增7處行人專用時相，也會持續透過蒐集車流量、行人流量、交通壅塞程度，以及易肇事路段等數據後，持續推動行人專用時相或行人早開時相，保障用路人安全。

交通處表示，高市長上任後積極爭取中央補助推動人本環境改善及改善園區交通，3月16日交通部長王國材與內政部營建署代表至竹市訪視，針對市府提案皆給予正面回饋，針對尚未核定案件，市府會持續積極向中央溝通爭取相關補助，以改善全市步行環境。