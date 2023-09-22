國民黨團舉牌抗議進口蛋危食安　陳建仁在國會殿堂再向國人道歉

▲陳建仁進行專案報告時遭國民黨團立委包圍，要求先道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁今（22日）赴立法院報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項並備質詢。立法院長游錫堃宣布邀請行政院專案報告後，國民黨立委立刻上前舉牌抗議，而當陳建仁站上發言台時，綠委圍繞陳周圍「護駕」，藍委則不斷要求陳先道歉；游眼見議場將失序，喊話若不能維持秩序，就要宣布暫時休息，而陳建仁接著很快地說，在執行中不盡完善之處，引起社會紛擾，他在這裡向國人表示歉意。

待陳建仁道歉後，國民黨立委立刻撤場，並於議場大門外舉行記者會，高舉「蔡英文道歉」、「賴清德道歉」標語。

黨團總召曾銘宗說，立法院邀請陳建仁做進口雞蛋與登革熱的專案報告，這是國民黨團朝野協商強力主張後，陳建仁才同意。本來缺雞蛋是供需問題，但這段期間從進口雞蛋、供應商遴選、辦理招標，違反《政府採購法》，到補貼圖利特定人，還有進口雞蛋，到底保鮮期是90天、110天還是120天、有無塗蠟，都講不清，已經演變成食安問題；另外很多雞蛋過期銷毀，浪費公帑，所以有無財務問題？都是政院需要說明的。

曾銘宗表示，今天在國民黨團要求下，陳建仁正式在議事堂公開道歉，國民黨團也要求總統蔡英文、副總統賴清德公開道歉。

另外，雞蛋進口問題涉及圖利、有無違反《政府採購法》的行政責任、相關浪費公帑的財務責任，國民黨團具體要求，請檢調盡速追查法律責任、行政機關追查行政責任、審計部進行專案查證。

▼國民黨團舉牌抗雞蛋進口爭議。（圖／記者屠惠剛攝）