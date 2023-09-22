侯友宜訪美論述被打臉？　美學者澄清是「假新聞」

▲國民黨總統參選人侯友宜前往華府布魯金斯學院與學者專家會談。（圖／侯辦提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪美期間在華府拜會傳統基金會，會後亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）接受媒體問，對於「是否認為台灣是世界最危險的地方」，他表示不認同；但此話被特定媒體解讀成「打臉侯友宜」。孔明尚在個人推特上澄清這是「假新聞」、「侯市長從來沒說過這句話」。

孔明尚在華府與侯友宜會談並接受媒體聯訪，表示不認為台灣是世界上最危險的地方，但台灣確實面臨來自中國大陸的相當嚴重的威脅，而且美國和台灣政府都非常清楚這些威脅。而孔明尚表述不這麼認為的答案，被部分媒體解讀為「打臉侯友宜」。

▲亞洲研究中心研究員孔明尚推特 。（圖／翻攝孔明尚推特）



孔明尚本人則出面澄清，前日有記者問他是否認為台灣是全世界最危險的地方，他說不是，這是他個人的客觀答覆而不是針對侯的兩岸觀點的評論。媒體指出「侯友宜所說」這幾個字是某些媒體後來加上的，屬於假新聞。

孔明尚說，「台灣最危險」這個觀念是英國《經濟學人》雜誌寫的而不是侯友宜講的。據他所知，侯從來沒有說過這句話，至少在他們的座談上他絕對沒有說。

孔明尚最後也強調，台灣很安全，但來自大陸的威脅確實非常大。除了侯友宜以外，他還跟其他候選人和他們的團隊討論過台海問題。他接觸過的每一位候選人，包括侯在內，都很清楚來自大陸的威脅有多大，而且每位候選人有應對這些威脅的戰略。至於哪一個候選人的戰略對台灣最有利，這是台灣民眾投票前要考慮的問題。

