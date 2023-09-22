夫瞎扯「我老婆是人彘」提告離婚　妻無奈曝真實原因

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿強（化名）控訴，妻子小鳳（化名）自2021年7月打了疫苗之後，就出現整天昏睡、四肢無力的症狀，宛如「人彘」，考量到妻子需要外傭照護，所以他想透過離婚來換取低收補助。不過，由於小鳳表明不願意離婚，並直指丈夫想離婚確實是為了補助，加上沒有證據證實她的病症是因疫苗引起，台北地院法官最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

▲阿強聲稱妻子的身體衰弱到動都動不了。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中的第一句話便直指「小鳳是人彘」，他表示，妻子在2021年7月10日施打疫苗，之後出現整日昏睡、四肢無力的病態，衰弱到動不了，「身上掛個餅都轉不了」，需要他協助照顧生活起居；此外，夫妻倆早在2012年就簽好離婚協議書，2021年他因為獲得繼承祖產，為了確保祖產不被詐騙集團用詐欺手段侵占，必須搬遷守護，另成新戶獨立生活。

阿強接著說道，他據實向台北市政府社會局申請中低收入戶，卻因為妻子名下有人壽險保單的關係，被認定尚有資產，不符合資格，加上他自認不是個細心的人，照顧妻子還是需要外傭協助，這才決定向法院訴請離婚，目的是要取得低收補助，「道義上我不能分割，我也有幫她的義務」。

小鳳經過法院合法通知雖然沒有出庭，但她透過書狀表明不願意離婚，也不想破壞家庭完整，丈夫想離婚只是想取得低收入戶補助而已。

台北地院法官認為，阿強雖然有出示一名女子以背面側躺於床上的照片，以及一張女性站在屋內行走的照片，也曾向台北市衛生局提出預防接種受害救濟申請，但都無法證明小鳳的身體狀況與疫苗有關，而且照片中的女子明顯可以站立行走，與他所描述的衰弱到無法行動的狀況不同。

法官接著指出，退一步而言，假設小鳳真的是因為疫苗產生不良反應，也僅屬於個人健康受損，並不會危害到阿強的健康，不屬於民法第1052條第1項第7款所稱的不治之惡疾，他以此理由請求離婚，顯然沒有根據。

至於離婚協議書的部分，法官表示，協議書上沒有小鳳的表示意見，也沒有記載日期，無法證明是否真的是她親筆簽署，也不能證明雙方是否在2012年間就有離婚的意思，因此最終沒有採信阿強的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。