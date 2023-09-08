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婆媳吵架瞎扯「家中煞氣重有鬼」　她隔空祭改騙走66萬

記者黃翊婷／台北報導

楊姓女子得知婦人阿秀（化名）與大媳婦關係不睦，2018年7月間竟以「家中煞氣重，有鬼魂作祟」為由，謊稱可以請師父幫忙祭改。但阿秀全程都不知道師父人在哪裡，法事的資料也是楊女透過手機傳送過來，她前前後後一共付出66萬9000元，後來驚覺受騙，才趕忙向警方報案並提告。

香,拜拜,祭祀,廟宇,宗教,迷信,風水,改運（示意圖／CFP）

▲阿秀誤信婆媳關係不好，是因為家中有鬼，並花費大筆錢財祭改。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿秀在判決書中主張，楊女與大媳婦認識，也常來家中拜訪，當時她與大媳婦經常吵架，兒子乾脆帶著媳婦前往中國，然後自2018年7月17日起，楊女就以大約每周1次的頻率來訪，說她家有鬼在擾亂，家中煞氣重才會不平安、不安靜，還願意幫忙介紹「安師父」協助祭改，當天她就先付了20萬元。

阿秀表示，之後每隔一段時間，楊女就會說需要辦什麼法事、要收多少錢，又陸續用手機傳送「安師父」舉行法事的資料給她看，但這段期間，她根本不知道「安師父」是誰、人在哪裡，也不曉得為什麼當時會選擇相信楊女，前前後後一共付款13次，共計66萬9000元。

阿秀的二兒子也證稱，楊女當時說家中有不乾淨的東西，例如鬼魂之類的，需要20萬元舉辦法會，媽媽便在2018年7月17日第一次將錢交給對方，他還曾跟媽媽一起去郵局領錢。

對於上述指控，楊女矢口否認詐騙，事後雖然有寫下自白證明書，但那是因為有太多人提告，阿秀的大媳婦也跑來臉書騷擾，她覺得如果承諾還款，這些人應該就不會再來騷擾，而且那筆20萬元的款項是出於私人因素借貸，事後已經全數返還，金額沒有多到66萬餘元。

不過，台北地院法官認為，楊女雖然辯稱受到騷擾，但她又自己承認沒有受到阿秀及其家人脅迫，可見那份自白證明書是出於她的自由意志所書寫，應具有證據能力。

法官接著指出，楊女在證明書中記載，「本人楊XX於民國107年7月至8月份期間，向阿秀以作法事名義需要押金，陸續向阿秀收取現金，共67萬4000元整」，內容並未提及是因為私人因素借款，這部分與她的說詞不符。

法官表示，後續再比對雙方的LINE訊息、簡訊截圖，扣除誤記、誤算的部分，確認阿秀實際給出的款項應為66萬9000元，其中32萬元已合法發還，最終依詐欺取財罪判處楊女有期徒刑10個月，未扣案犯罪所得34萬9000元宣告沒收，全案仍可上訴。

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