交往1個月閃婚！孕妻激將法討錢「只會打砲的廢人」　夫心寒離了

記者黃翊婷／綜合報導

台北男子阿興（化名）與女子茉茉（化名）交往1個月便閃婚，但婚後雙方多次因為經濟問題吵架，妻子甚至在確認懷孕之後，多次以「那我墮胎好了，反正你家有錢是好看，也養不起」等話威逼，還說如果不給安家費，就要帶孕去酒店上班，最終他選擇不忍了，並向法院訴請離婚。雖然茉茉辯稱那些都是氣話、激將法，但台北地院法官仍判准兩人離婚。

▲阿興指控茉茉長期以言語羞辱，茉茉則指控阿興不願意工作養家。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿興在判決書中主張，和茉茉是在2019年12月間開始交往，2020年1月間登記結婚，因為婚前相識未深，又是一時衝動閃婚，辦理結婚登記時雙方父母都不知情，婚後初期夫妻倆相處還算融洽，之後卻多次因為經濟問題吵架，妻子嫌棄住家太過寒酸簡陋，不願意同住，還頻頻向他或父親索要金錢，甚至在確認懷孕之後，多次以「那我墮胎好了，反正你家有錢是好看，也養不起，順便離一離，我跟你爸說喔」、「我覺得你家只是好看而已，要用都不夠，如果真是這樣，我們之間到此為止，拿一拿離一離，兩不相欠，可以的話就這樣喔」、「你不能負全責，我拿掉吧，順便離一離」等話逼迫。

阿興提到，妻子知道他沒有向父親開口要錢，又以「你是有多大的賺錢能力？你以為靠你能養家嗎？沒有你爸扶持沒人敢生，說得好簡單似的」、「你就是一個懦弱無能膽小怕事的孬種」、「你是一個毫無作為只會吃睡打砲而已，其他都不會的廢人爛人」等話辱罵，揚言如果他不給安家費，就要帶孕去酒店上班，並獅子大開口討要1個月30萬元或一次給付500萬元。

阿興接著說，婚後妻子多次傳訊息指責他和父親，並於2020年7月謊稱遭到家暴，向法院聲請核發保護令，把她的雙親、姊姊都列為被害人，要求給付每個月2萬元扶養費、2萬元醫藥費、2萬元庇護所費用、10萬元律師費，幸好法院還他清白，經歷上述種種事情之後，他也不願意繼續忍下去，才決定向法院訴請離婚。

茉茉則辯稱，婚姻並非兒戲，雙方婚後協議盡速生子，她是高齡產婦，孕期身體不適，加上受到賀爾蒙影響情緒起伏較大，才會說出那些話，目的是希望丈夫可以多點體諒，同時找一份穩定的工作，讓她可以在家安心休養安胎，並非無理要求。

茉茉強調，那些話與一般夫妻吵架無異，她沒有特別貶低丈夫，以墮胎相逼、到酒店上班等等，都是為了鞭策丈夫上進，希望透過「激將法」讓丈夫回到社會正軌，好好工作，丈夫卻斷章取義，掩蓋不願意工作養家的真正意圖，孕期10個月只給她1萬2000元的生活費，若丈夫以此訴請離婚，豈不是將婚姻當成兒戲。

不過，台北地院法官檢視夫妻倆過往的訊息內容，加上保護令裁定記載，認為兩人感情基礎不深，因為大小事務發生爭執，陸續聲請核發保護令、提出偽造文書等刑事告訴，期間惡言相向，感情不睦，而且自辦理結婚登記之後，雙方確實分居至今，彼此欠缺互信基礎，長期發生衝突也未謀求改善，雙方婚姻顯有破綻，客觀上已無回復希望。

法官指出，阿興和茉茉因為數年來不斷爭執、互相懷疑，導致婚姻產生破綻，雙方對此婚姻破綻事由的發生皆具歸責性，且有責程度相當，的確有難以維持之重大事由存在，最終裁定准許男方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。