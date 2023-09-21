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社會 社會焦點 保障人權

好友北市路邊車震自己老婆　夫聽「綠光對話」心碎告討400萬

記者黃翊婷／台北報導

楊姓男子指控，孫姓男子與自己是朋友關係，2021年5月間卻與妻子在台北市中山區的路邊車震，還說出「我要看屁股，翻面」、「打砲不會飽」等露骨話語，整個過程都被行車記錄器記錄下來，讓他大受打擊，因此決定對孫男提告求償400萬元。台北地院法官審理後，判孫男應賠償楊男40萬元較為適當。

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲楊男抓包妻子與朋友發生婚外情，還在路邊車震。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊男在判決書中主張，和妻子結婚13年，生活原本幸福美滿，後來妻子因為接送小孩結識孫男，他也與對方成為朋友，沒想到妻子竟與孫男發生婚外情；2021年5月19日下午3時許兩人開車前往台北市中山區某處，將車停在熙來攘往的路邊，就在車上發生性行為，讓得知此事的他精神上大受打擊，必須依靠藥物才能維持日常生活作息，憤而決定對孫男提告求償400萬元。

孫男則辯稱，行車記錄器拍下的畫面並無任何晃動，而且畫面顯示時間為「2013年1月1日00：22：20」，與楊男的說詞不符；退一步而言，縱使他真的有做出侵害配偶權的行為，楊男在今年4月12日才具狀起訴，顯然已經超過請求權時效，況且光靠現有證據，根本不足以證實他有任何侵害配偶權的行為。

不過，台北地院法官檢視行車記錄器的錄音譯文及翻拍照片，發現孫男與楊妻在車上有許多曖昧對話，包含「你可以輕一點嗎？靠近一點嗎」、「我要看屁股，翻面」、「我慢慢懂你了，就是你要做愛才會飽，打砲不會飽」、「遇到你就是要把內褲脫掉」等等，期間持續有女方的喘氣、呻吟之聲，結束之後兩人下車，男方則將手放在女方腰部、頭靠在胸前，行為舉止十分親密。

法官表示，雖然孫男抗辯沒有與楊妻發生性行為，但一般人並不會想讓其他人窺見自己發生性行為的過程，汽車內部並非高度隱蔽性空間，路人極有可能會從擋風玻璃、車窗看到內部情況，如果他們真的是「清白」的，楊妻為什麼要在車上無端持續呻吟，孫男又為什麼要說出「我要看屁股，翻面」等話，顯然兩人當時確實曾在車上發生性行為。

至於行車記錄器顯示時間問題，法官指出，經調查，該車輛發牌日期為2018年8月9日，依法規定未領用牌照之車輛禁止行駛，所以該車輛不可能在領得汽車牌照數年前就已經上路，楊男解釋顯示時間差異是因為沒有校正行車記錄器的出廠預設時間，說法可採，而孫男以此辯稱時效消滅，顯然不可採，最終判孫男應賠償楊男40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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