臉書留言罵人「嘴臭」　21歲妹挨罰5000元

記者黃翊婷／台北報導

21歲女子小美（化名）與A女原本是朋友關係，雙方因故起爭執，2022年7月間她在臉書發文抒發心情，A女也來留言，她竟回覆「妳是公共廁所嗎？嘴這麼臭，臉皮這麼厚」等文字，結果害自己被一狀告上法院。雖然小美聲稱回覆的留言內容沒有針對任何人，但台北地院法官並未採信，日前依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日。

▲小美認為A女說自己壞話，在臉書發文抒發心情，雙方又因故吵起來。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小美與A女原本是朋友關係，她覺得對方在背後說自己壞話，2022年7月7日於臉書發文抒發心情，A女見狀也在文章下方留言，她看到之後，竟在留言區回覆「特別是妳又沒種又愛怪別人，更78」、「真的是，主動來找架吵還要被我罵，回頭又要哭，又要說我欺負妳，這不是犯賤嗎」、「妳是公共廁所嗎？嘴這麼臭，臉皮這麼厚」等文字。

A女認為名譽受到上述留言貶損，因此決定報警並提告。小美挨告之後辯稱，臉書貼文以及留言都沒有針對任何人，她只是在描述情境，「我不喜歡別人說我壞話，表面又跟我好」。

不過，台北地院法官沒有採信小美的說詞並表示，小美與A女因細故產生嫌隙，卻未以理智方式面對、處理，反而在特定多數人得以見聞的社交軟體留言、傳送侮辱他人格的文字，可見缺乏尊重他人人格及名譽的法治觀念，考量到她事後已經坦承犯行，但至今仍未與A女達成和解，於是依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。