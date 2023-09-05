校警偷吃人妻　被分手怒傳「裸體合照」！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

張姓男子原本在學校擔任警衛，卻因為工作關係與同樣已婚的A女發生婚外情，2021年10月、11月間對方提出分手，他竟持續騷擾長達4個月，不僅傳訊息恐嚇，還傳送雙方在交往期間拍攝的裸體合照，逼迫見面。台北地院法官審理後，依恐嚇危害安全罪判處張男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲張男被外遇對象分手，竟傳訊息騷擾長達4個月。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，張男在擔任學校警衛（現已離職）期間，因為工作關係結識A女，兩人雖然都已經結婚，仍因為互生情愫而發展成男女朋友關係；2021年10月、11月間A女表明想要結束交往關係，以一般朋友身分繼續相處，他不願意，女方便開始日漸疏遠。

張男越想越不甘心，竟在2022年8月13日至同年12月12日之間，頻繁透過通訊軟體聯繫A女，不僅稱呼對方為老婆，還傳送「好想妳」、「好愛妳」、「兩人要在一起一輩子」等訊息，最後甚至基於恐嚇的意思，傳送兩人在交往期間拍攝的出遊照、裸體合照，逼迫A女出來見面，否則就要讓對方失去家庭和工作。

A女受到張男連續以LINE語音對話功能騷擾，雖然沒有接聽，但還是感到很害怕，因此選擇報警。張男落網之後，對於上述犯行皆坦承不諱。

台北地院法官表示，張男雖然有意和解，但因為雙方意見不一致而未能達成，A女的丈夫則認為他態度不佳，請求法院從重量刑，考量到他目前無業，生活開銷都得仰賴退休金，還患有慢性疾病，最終依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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