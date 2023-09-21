嘉義地檢署攜手縣衛生局法治宣導　強化廉政反賄選

▲▼ 嘉義地檢署攜手縣府衛生局反賄選宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署於今(21)日參與嘉義縣衛生局舉辦之「公務人員行政中立法、圖利與便民暨反賄選」講習機會，指派邱亦麟檢察官擔任專題演講講師，向在場衛生所人員闡釋公務員應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民，提升公務員對「圖利」及「便民」之區辦能力，勇於任事，建立公務員執行職務上正確之法律認識，避免誤觸法網，最後並進行反賄選宣導。

邱亦麟檢察官首先提到政府部門公務員要有守法守紀精神及正確的工作觀念，執行勤務時能秉持行政中立，執行公正、廉潔自持、公正無私的態度，並說明圖利與便民的界線，才能端正行政風氣，提昇行政效能。最後邱亦麟檢察官向與會人員宣導選舉不買票、不賣票、不讓境外勢力介選、不玩選舉賭盤、不與假消息共舞，要蒐證、要拒絕賄選、要勇於檢舉賄選，提供賄選的人、事、時、地、物，檢舉總統、副總統候選人賄選獎金最高金額新臺幣（下同）1,500萬元，檢舉立法委員候選人賄選獎金最高金額1,000萬元，檢舉境外勢力介選者，最高檢舉獎金2,000萬元，檢舉選舉賭盤者，最高檢舉獎金500萬元。

嘉義地檢署強調以金錢、暴力或假消息等不法手段介入選舉情形勢必升高，尤以賭盤組頭透過臉書、LINE招攬賭客下注方式時有所聞，這樣以收取聚眾集資簽賭賭金，下注選舉賭盤所贏得之報酬也是構成賄選，本署將針對境外勢力、賭盤、假消息介入選舉或是AI結合深偽技術等妨害選舉之手段加強查緝。呼籲候選人或其樁腳在選舉期間賄選罪最重可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以上、1千萬元以下罰金，切勿以身試法，若有違反者，本署定將從嚴從速追訴，以端正選風。