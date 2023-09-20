花蓮鶴岡文旦宅配附反賄選懶人包　檢舉起訴最高獎金1500萬

▲▼鶴岡文旦宅配箱將反賄選之資訊及檢舉電話傳達到全台各地消費者家中。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣每100顆文旦，就有18顆來自花蓮瑞穗鄉，花蓮郵局所轄瑞穗郵局因應當地柚農需要，自2004年開辦文旦交寄專案，迄今已進入第20個年頭，今年估計將服務在地360多家小農將本地酸甜可口的文旦寄到全台的消費者家中、寄出數量估計可達2萬3千多箱，瑞穗郵局以優惠的貨運價格與小農共創雙贏。





花蓮地檢署檢察長郭景東與花蓮郵局局長涂治平、花蓮縣榮譽觀護人協進會副理事長王顯朝，以及南區多位榮譽觀護人，19日下午1點相偕前往瑞穗郵局轉運站，除慰問郵局專案人員與當地小農之辛勞外，也邀請大家一起反賄選，在現場與郵務士一同親手為將寄出之文旦果箱附上反賄選懶人包並貼上反賄選便利貼紙、最後將果箱送上前往全台各地之大型郵務車；藉由鶴岡文旦之交寄將反賄選之資訊及檢舉電話，傳達到全台各地消費者家中。





郭檢察長強調，「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」將於113年1月13日舉辦投票，為將反賄選觀念深入社區、鄰里，以強化民眾拒絕賄選決心，並勇於檢舉賄選，避免暴力及金錢介入選舉，影響選舉結果公平性，特配合郵局專案進行本次反賄選宣導；另今年查賄重點為貫徹掃除黑金、防杜境外勢力、深偽影音介入選舉，建立優質選舉環境，所以藉由鶴岡文旦之寄送讓全台民眾建立正確的反賄選觀念，共同維護乾淨的選風；花蓮郵局涂經理致詞時詳細說明駐點交寄方案的特色與成效，並表達花蓮郵局對反賄選政策的支持。



花蓮地檢署呼籲任何民眾得悉賄選訊息，可隨時撥打檢舉賄選專線0800-024-099（撥通後按4）或花蓮地檢署反賄選專線03–8230159提出檢舉，檢舉人個人資料均會嚴加保密，所提出之檢舉案件經檢察官偵辦起訴者，即可發放檢舉獎金，獎金金額最高可達1500萬元。