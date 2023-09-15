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2023年首波反賄選宣傳海報曝　由新世代10位檢察官強力出擊

▲最高檢2023年首波反賄選宣傳海報 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢2023年首波反賄選宣傳海報 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

因應113年總統副總統與立法委員二合一選舉，強力嚴防境外勢力、錯假訊息及選舉賭盤介入選舉等行為，最高檢察署為強化反賄選及查察賄選決心宣傳實效，提高新世代認同，喚起年輕人參與公共事務，邀請10位檢察官設採取全新設計拍攝「守護臺灣」反賄選海報，今(15)日首波發行。

▲最高檢2023年首波反賄選宣傳海報 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢2023年首波反賄選宣傳海報 。（圖／最高檢察署提供，下同）

最高檢表示，參與檢察官有臺北地檢署陳品妤檢察官、謝仁豪檢察官；新北地檢署粘鑫檢察官、吳姿穎檢察官；桃園地檢署王海青檢察官；苗栗地檢署曾亭瑋檢察官；臺中地檢署侯詠琪檢察官、趙維琦檢察官；高雄地檢署尤彥傑檢察官；宜蘭地檢署蔡明儒檢察官。

為維護選舉的公正性，這次反賄選海報重點鎖定「阻絕境外勢力、杜絕假訊息干擾、嚴查選舉賭盤」主題，由檢察官同心協力共同策劃製作而成，有別過往傳統性宣傳海報，而採用全新設計方式，呈現檢察官嶄新風貌，藉以引起年輕世代共鳴，共同支持公正選舉，進而勇於提出檢舉賄選。

年輕世代為民主新希望，最高檢察署首波推出新世代檢察官反賄選海報，鼓勵具有熱情及正義感的年輕人，共同捍衛臺灣的未來，一起守護得來不易的民主成果，不讓境外勢力、錯假訊息、選舉賭盤干預臺灣選舉，讓國人在不受外在不正當的手段干預下，選賢與能！

檢舉專線：0800-024-099＃4，請國人一起打擊不法，守護民主，對於妨害選舉的不法情事，檢察機關將速查嚴辦，並適時澄清、積極溯源、防止擴散。

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