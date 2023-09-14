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移民署+地檢署邀新住民　聯手反賄打詐愛臺灣

▲移民署給合地檢署邀新住民，聯手反賄打詐愛臺灣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署給合地檢署邀新住民，聯手反賄打詐愛臺灣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於113年1月13日投開票，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站13日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」活動，南投地檢署檢察長黃元冠擔任講座，宣導反賄選及打詐觀念，與新住民朋友們一起反賄打詐愛臺灣，保障安居樂業的生活環境。

▲移民署給合地檢署邀新住民，聯手反賄打詐愛臺灣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署給合地檢署邀新住民，聯手反賄打詐愛臺灣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為確保本次選舉公正、平和進行，法務部最高檢察署結合檢察、調查、警察、廉政及移民等機關整體力量，積極進行查賄部署及反賄選宣導。

黃元冠表示，法務部已於今年8月22日修訂「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，特別納入境外勢力介入選舉與選舉賭盤之檢舉，也設有高額獎金，依情節輕重，最高可到新臺幣2,000萬元。呼籲所有新住民朋友踴躍檢舉，全力防止選舉賭盤影響大選，絕不讓境外勢力及各種假訊息干擾選舉，破壞我國深厚民主基礎，民眾可運用法務部專線0800-024-099，或重大刑案及國安案件專線0800-566-666檢舉。

若查獲選舉賭盤，最高檢舉獎金核給新臺幣500萬元；若檢舉查獲違反國家安全法或反滲透法，境外勢力影響選舉等情事，依犯罪情節最高獎金核給新臺幣2,000萬元，以確保乾淨選風，鞏固民主政治根基。

而由於詐騙集團犯案手法日新月異，為維護民眾身家財產安全，政府訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5 版」，將打詐分為「識詐」（宣導教育面）、「堵詐」（電信網路面）、「阻詐」（贓款流向面）及「懲詐」（偵查打擊面）等四大面向，並透過修正「打詐五法」及運用公私協力推動各項防詐作為，全面降低詐騙受害事件。

黃元冠表示，法務部已完成打詐相關法律的修法，臺灣高檢署並成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，全力指揮各地檢察機關和警察機關徹底追查，且國家通訊傳播委員會已與中華電信合作，推出針對「+886 9」開頭的市話國際語音警示服務，「請注意，這是國際電話，小心詐騙」後，才能接通電話，後續五大電信業者亦將警示服務擴大至行動語音，希望民眾務必小心網路上臉書、line的各種訊息以及不明來電，凡是不明投資邀請，假冒檢警等等都是詐騙手法，千萬不要相信。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，透過賄選手段贏得選舉的人，上任之後容易發生貪瀆情事，呼籲新住民一起反賄選，不買票、不賣票。另人口販運防制法修正後，明年元旦將上路，誘拐「豬仔」最重最重可處7年有期徒刑，得併科新臺幣2,000萬元以下罰金，警告詐騙集團，切勿以身試法。

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