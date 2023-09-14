嘉義地檢署「反賄好厝邊」　落實基層長者反賄意識

▲▼ 嘉檢「社區關懷站 反賄好厝邊」記者會以行動劇宣示反賄選、落實高風險族群宣導。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署於13日上午10時舉辦「社區關懷站 反賄好厝邊」記者會，由陳松吉檢察長主持，法務部長蔡清祥及臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長朱家崎蒞，期許未來更將深入地方村里、社區，從長輩開始落實反賄選宣導，培訓家中長者為反賄選種子教官，期將反賄選的觀念帶回社區，在家中萌芽，貫徹「家有一老 反賄至寶」之反賄選精神。

第16任總統、副總統及第11屆立法委員二合一選舉，將於113年1月13日舉行，嘉義地檢署於13日上午10時舉辦「社區關懷站 反賄好厝邊」記者會，由陳松吉檢察長主持，邀請司法記者參加，法務部部長蔡清祥及臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察長朱家崎蒞臨指導，聯合警察、調查、廉政及移民等機關，並結合嘉義縣社會局、嘉義市政府社會處、天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會、嘉義市榮譽觀護人協進會、財團法人臺灣更生保護會嘉義分會及犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會，透過嘉義市東川社區鼓舞隊的活力表演及嘉義縣六腳蒜南舞Go俞快劇團演出反賄選行動劇，帶出反賄選活動主軸，未來更將深入地方村里、社區，從長輩開始落實反賄選宣導，培訓家中長者為反賄選種子教官，期將反賄選的觀念帶回社區，在家中萌芽，貫徹「家有一老 反賄至寶」之反賄選精神。

法務部部長蔡清祥出席親自說明法務部辦理反賄選宣導的方針，在於針對高風險族群與賄選熱區進行重點宣導，111年嘉義縣、市地方公職人員選舉中，嘉義地檢署的查賄成績大家有目共睹，讓那些戕害我國健全民主體制的無良候選人及惡質樁腳受到司法制裁，也讓所有的國民知道本部乾淨選舉的決心，再次強調「強力查賄就是最好的反賄選宣導」，讓民眾深切體會民主成果之珍貴，切勿誤觸買票、賣票的法網，並說明法務部進而於112年8月22日修正公布「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，將境外勢力、選舉賭盤一併納入檢舉獎金核給範圍，最高分別可達新臺幣（下同）2000萬元及500萬元，宣示嘉義查賄團隊務必秉持「有聞必查」、「有據必辦」的積極態度，全力查辦各類妨害選舉犯行，以確保選舉之客觀公正。

▲法務部部長蔡清祥出席 嘉檢「社區關懷站 反賄好厝邊」，說明法務部辦理反賄選宣導的方針。（圖／嘉義地檢署提供）

臺南高分檢朱家崎檢察長則提示，候選人使用賄賂、不正利益、博歹筊、非法競選活動來影響選舉結果，都是以不誠實的方式來爭取個人或團體的利益，並對他人的權益造成損害，人民「不受干擾的自主投票」是民主社會賴以存續及發展的底線及原則，而「賄選」正是超越意識形態的民主毒瘤，我們必須共同努力摒棄所有的賄選行為。

嘉義地檢署檢察長陳松吉表示，此次選舉政黨、派系競爭激烈，嘉義查賄團隊，必定秉持法務部所定「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，及臺灣高等檢察署之函示，積極偵辦賄選、暴力、境外勢力、選舉賭盤、假訊息等不法行為介入選舉等犯行，發揮團隊精神公正執法。本署主任檢察官謝雯璣也說明在111年嘉義縣、市地方公職人員選舉中，共起訴230件、127人，緩起訴處分231人，已確定當選無效7人，且為全國實施訊問人數最多之地檢署，足認本署全體檢察官嚴查不法、肅本清源之決心、態度，並分析107年1月至112年6月間所舉辦之公職人員選舉，嘉義地區涉犯妨害選舉刑事案件共計3803件，其中60歲以上中老年被告占了六成，是觸犯相關法律之高風險族群，特別結合嘉義地區之社區關懷據點，於長輩活動聚會時加強宣導，避免長輩誤觸法網之外，更進一步鼓勵長輩將反賄選的觀念帶回家中，達到全嘉反賄的成效。

檢舉專線：0800-024-099撥通後按4。

檢舉總統、副總統候選人賄選者，最高檢舉獎金新臺幣1,500萬元。檢舉立法委員候選人賄選者，最高檢舉獎金新臺幣1,000萬元。

檢舉境外勢力介選者，最高檢舉獎金新臺幣2,000萬元，檢舉選舉賭盤者，最高檢舉獎金新臺幣500萬元。