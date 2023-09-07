詹姆士YT頻道破百萬　會煮飯又會主持！他狂推1系列：適合主婦新手

▲詹姆士頻道有121萬訂閱。（圖／翻攝自詹姆士IG）



記者施怡妏／綜合報導

很多人在YouTube頻道做美食題材，其中，型男主廚詹姆士頻道有121萬訂閱，有網友大讚，今年55歲的詹姆是體態保持得很好，講話幽默有趣，除了出書、主持吃外，還常常拍影片教大家做菜，直呼詹姆士是「台灣廚師界的第一把交椅」，貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，「詹姆士廚師是不是蠻猛的？」因為主持節目《型男大主廚》，從餐飲業跨足演藝圈，如今還轉型做YouTube頻道，訂閱高達121萬人，「因為之前去過日本磨練日文也會講，就像是半夜會在廚房隨便煮出什麼好吃食物的大叔」，直呼詹姆士是台灣廚師界的第一把交椅。

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貼文一出，網友也大推，「他的一口定江山，很推」、「口條真的強，光是會講就贏了」、「真的保養得不錯，做菜也算清流不難」、「看他去日本的外景節目就舒服」、「中日英文都通，懂做菜，確實是個強者」、「小套房料理真的很不錯」、「以前行腳節目就很喜歡他了」。

其中，很多網友狂讚詹姆士教做菜，很適合新手學習，「他教的菜都不會太難，用的材料種類也不多，滿好學的」、「他走的就主婦也能簡單學的料理路線」、「詹頻道的菜都是一些簡單上手的，很適合新手或是家庭主婦」、「會用容易懂的口條教做菜，可以完美複製他的菜」、「超讚的，照他的步驟做菜成品都挺好吃，但白胡椒要準備好幾包倒是真的」。

▼網友大推詹姆士頻道中做菜的教學影片。（圖／翻攝自PTT）

