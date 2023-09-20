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全聯食譜平台上線！食材可「一鍵打包」送到家　中秋送200折扣碼

▲▼全聯小時達推出食譜平台「好好吃」，可針對喜歡的食譜「一鍵加入」打包食材，下單後最快30分鐘送到家。（圖／業者提供）

▲全聯小時達推出食譜平台「好好吃」，可針對喜歡的食譜「一鍵加入」打包食材，下單後最快30分鐘送到家。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

通膨物價飛漲，外食族伙食費壓力大，加上現代人講求健康飲食，不少人養成下廚習慣。全聯看準自煮商機，在全聯小時達獨創「好好吃線上可購式食譜平台」，除了可瀏覽上百篇食譜，還能針對喜歡的食譜點選「一鍵加入」，瞬間一鍵打包食材到購物車，下單後最快30分鐘送到家；9/22-10/5還祭出「現折200元」折扣碼。

▲▼全聯小時達推出食譜平台「好好吃」，可針對喜歡的食譜「一鍵加入」打包食材，下單後最快30分鐘送到家。（圖／業者提供）

▲全聯小時達食譜平台推出「一鍵打包」服務，鎖定菜籃族、上班族，省去採買備料時間。（圖／業者提供）

全聯小時達「好好吃」平台鎖定菜籃族、上班族，省去採買備料時間，只要照著食譜做，平均15~30分鐘，就能將料理端上桌。除了以不同類型料理、烹飪手法，分類各種食譜專區，也與「廚佛Fred」等知名KOL、KOC廚師合作，打造達人推薦專區；更與專業營養師合作，計算熱量並標示出精準卡路里；未來也規劃針對素食、高血壓、增肌減脂等健康需求。

部分食譜搭配短影片，更快上手；使用者也能透過篩選功能，依照烹調時間、方式、食譜評分高低等，挑選出符合自身能力和需求的料理。

▲▼全聯小時達推出食譜平台「好好吃」，可針對喜歡的食譜「一鍵加入」打包食材，下單後最快30分鐘送到家。（圖／業者提供）

▲▼針對喜歡的食譜，可以「一鍵加入」打包食材，下單後最快30分鐘送到家。（圖／業者提供）

▲▼全聯小時達推出食譜平台「好好吃」，可針對喜歡的食譜「一鍵加入」打包食材，下單後最快30分鐘送到家。（圖／業者提供）

「好好吃」開放PX Pay會員可自由發布食譜，打造個人頁面，並結合追蹤、評分、收藏、分享等功能，自7月底試營運至今，已累積超過500篇食譜投稿。看好互動食譜社群化發展，小時達也祭出好康，凡是在今年12/31前發文成功，一篇即贈100福利點，每月發文最高直接送4,800福利點，還有不定期投稿活動，幸運得主有機會免費將機票、洗碗機、鑄鐵鍋等好禮帶回家。

▲▼全聯小時達推出食譜平台「好好吃」，可針對喜歡的食譜「一鍵加入」打包食材，下單後最快30分鐘送到家。（圖／業者提供）

▲「好好吃」自7月底試營運至今，已累積超過500篇食譜投稿。（圖／業者提供）

9/22~10/19搭配小時達中秋檔期，全站單筆滿1000元，輸入【CHEAP200】現折200元，新客再送獨享折價券300元，相當於單筆滿千就送500元。

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