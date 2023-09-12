中華醫大新生訓練　2千多新生CPR+AED大考驗

▲中華醫大校長孫逸民（前右4）等師長與新生一起體驗CPR和AED急救操作，展現醫事健康人才培育特色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接新生入學，中華醫事科技大學12日舉辦新生訓練，2千多位新生透過迎新烤肉和新聲代歌唱比賽，相見歡及聯誼情感；此外，展現醫事健康人才培育特色，循往例新生分批進行CPR和AED操作大考驗，讓每位華醫新鮮人留下深刻的印象。

中華醫大將於9月13日開學，為讓2023年入學新生認識校園、適應大學生活，學校特地於開學前舉辦為期2天的新生訓練活動，內容除了導師班生相見歡，還有各處室介紹、校園防疫、健康促進宣導、防災防震演練、迎新烤肉、華醫新聲代歌唱賽等，內容豐富又精彩。

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中華醫大表示，今年入學新生有近2200人，為展現學校培育醫事健康專業人才的特色，循往例每位新生必須通過CPR（心肺復甦術）和AED（自動體外心臟去顫器）的急救操作大考驗。2千多位新生分成4個梯次，在校長孫逸民、主秘洪明權、教務長張耀宗、入學服務處長姜泰安、研發長殷立德及學務長王素真、護理學院院長謝政蓉等師長帶領下，集體依照急救口訣「叫、叫、C、A、B、D」的口令，完成CPR和AED急救的正確操作。

孫逸民校長表示，中華醫大系科特色大多和醫事健康專人才培育有關，所以新生訓練安排CPR和AED急救操作大考驗，期盼每位華醫的新鮮人在學習操作過程中，不僅學會正確的急救技術，也能體會救人的意義。

就讀護一乙的李姓同學表示，以前曾在電視上看過有人在海邊溺水，旁人緊急施行CPR急救，今天在師長和專業護理師指導下，親自練習操作，正確掌握了手勢及壓胸位置點，覺得非常開心，未來在護理學習之路會更加用心，希望學到更多的救護技巧。

而除了CPR和AED急救操作大考驗，為了拉近師生和同學間的距離，讓新生儘快適應大學生活，今年的新生訓練更安排迎新烤肉歡樂趴和新聲代歌唱比賽，吸引近千位新生報名參加，大家一邊分組烤肉聯誼，一邊為20位經過初賽脫穎而出進入複賽的選手加油打氣，不僅拉近同學情誼，也為迎新活動帶起陣陣高潮。