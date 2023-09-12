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香濃杏仁茶3款新滋味！創意大變身！

▲▼統一杏仁茶,仙草,拿鐵,蘇打餅,飲品,創意,食譜。（圖／翻攝自影片）

▲運用超商就能買到的經典飲品「統一杏仁茶」，發揮創意就能做出多款美味飲品。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

有那麼一種神奇飲品，只要喊出它的名號，通常會出現兩派人馬，一派是愛到不行，另一派則是面露懼色，這款飲品就是「杏仁茶」。無法接受的人往往是難以忍受杏仁獨特的氣味，而愛好者卻是恰好就喜歡那個味道，大讚「真香」！但比起珍奶或純茶等滿街隨處可見的飲料，憑藉特殊香氣與口感擄獲固定鐵粉的杏仁茶就比較難尋，因此有不少人跪求各路美味杏仁茶，其中「統一杏仁茶」呼聲超高，推薦理由是杏仁香氣濃郁、風味醇厚，而且超商就買得到，隨時想喝上一杯十分方便。

杏仁茶在不少人心中是台灣經典飲品，除了直接單喝，還會搭配古早味油條或是飯糰、餡餅等鹹食，是許多人早餐的經典飽腹選擇，不過組合老是都那幾樣，吃久了總是會膩，還有什麼吃法能讓經典的杏仁茶迸出新滋味呢？用超商就能買到的3種材料搭配新吃法，步驟超級簡單，趕快跟著動手做做看吧！

清涼消暑的熊貓杏仁茶

▲▼統一杏仁茶,仙草,拿鐵,蘇打餅,飲品,創意,食譜。（圖／翻攝自影片）

step1、仙草凍切成想要的大小，倒入杯中
step2、拿出冷藏冰涼的統一杏仁茶，倒入杯中
Step3、準備好一根湯匙，就可以邊攪拌邊享用囉
冰冰涼涼的杏仁茶加上清爽仙草，喝起來香甜消暑還能口齒留香，一杯黑白色調的熊貓杏仁茶輕鬆完成。

0失敗的杏仁茶拿鐵咖啡

▲▼統一杏仁茶,仙草,拿鐵,蘇打餅,飲品,創意,食譜。（圖／翻攝自影片）

Step1、先將杏仁茶裝杯約6分滿，再放入冰塊
step2、將咖啡慢慢倒在冰塊上，就完成一杯層次分明的杏仁茶拿鐵咖啡了
杏仁茶拿鐵咖啡喝得到咖啡香與杏仁香，雙倍香味入喉苦中回甘，完美呈現大人系風味，早上咖啡喝膩了，改成這味也不錯喔！

鹹香美味餓肚救星

▲▼統一杏仁茶,仙草,拿鐵,蘇打餅,飲品,創意,食譜。（圖／翻攝自影片）

Step1、將統一杏仁茶倒入碗中，放置微波加熱
step2、再來片蘇打餅蘸著吃，止飢就這麼簡單
一般的飲料已經無法滿足飢餓的你嗎？統一杏仁茶再加包喜歡的鹹香餅乾，包準讓人食指大動，是下午茶或消夜首選。

▲▼統一杏仁茶,仙草,拿鐵,蘇打餅,飲品,創意,食譜。（圖／翻攝自影片）

使用性溫味甘的杏仁所製成的統一杏仁茶，保留了濃濃台灣味和醇厚香氣，冰冰喝或加熱飲用都各有風味，經典的熟悉好滋味更是出乎意料地百搭，運用巧思就能讓一杯飲料有多種享受，除了上述3種新吃法，你也能按照自己的喜好調配出喜歡的創意吃法！

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