滑蛋蝦仁飯感染沙門氏桿菌害中毒　高雄知名熱炒店遭罰6萬+停業3天

▲張姓女大生和男友因感染性腸胃炎，住院五天。（圖／當事人提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對情侶11日晚間到新興區一家知名餐館消費，未料隔日上吐下瀉30次，還因此出血便、脫水、失去排尿功能，兩人住院5天治療才好轉。衛生局日前前往店家稽查並採集檢體，現場發現有衛生缺失，今(21日)檢體報告出爐，發現滑蛋蝦仁飯檢出沙門氏桿菌感染，且患者檢體也驗出同一病原，衛生局依法開罰店家6萬元罰鍰，並勒令停業3天，相關事證移送地檢署偵辦。

衛生局14日接獲醫院通報，有2位民眾疑似食品中毒，衛生局當日即派員依食品良好衛生規範準則到店家進行查察，經查，發現冰箱溫度沒有定期監控並紀錄、從業人員未定期接受體檢、食(材)品未妥善包覆並離地放置、牆壁不潔等缺失。

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▲南華市場一家知名餐館發生食物中毒案件。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，業者14日即自主停業執行作業場所清消，相關缺失責令業者限期改正。後續就未接獲其他類似通報，不過將持續掌握通報情形。

衛生局指出，稽查人員14日於現場採集共同攝食食品、環境、廚工和民眾等檢體計12件，今(21)日「滑蛋蝦仁飯」檢出沙門氏桿菌，且醫院17日採集人體1件檢體也檢出沙門氏桿菌。

由於食材和患者檢體都驗出沙門氏桿菌，在確認為同一病原之下，衛生局今日依違反食安法第15條暨同法第41條、44條、49條規定，處新台幣6萬元罰鍰勒令店家停業3天，相關事證移送地檢署偵辦。

衛生局提醒，沙門氏菌耐熱性低，烹煮食材應充分加熱並儘早食用。有關業者使用蛋品，初步釐清係使用國產殼蛋，衛生局將進一步溯源釐清。

▲衛生局14日前往店家稽查並採集檢體。（圖／記者許宥孺翻攝）

受害者張姓女大生接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，她和男友11日晚間約9點，到新興區一家餐飲店用餐，由於並非第一次到這家店消費，當時並沒有發現太多異狀，當天一如往常點了滑蛋飯、味噌湯、茶碗蒸，另還點了之前沒點過的生魚片。

女大生表示，沒想到，她和男友在12日下午陸續開始嚴重上吐下瀉，導致無法正常生活，「只要有意識的狀態，每5分鐘就去廁所一次」，而且無法正常排尿。

女大生和男友在13深夜11點多到醫院掛急診，當下被診斷為「感染性腸胃炎」，並指出「體內病毒量是正常人的13倍」，而男友是超過正常人的10倍，當下立即住院治療，病毒檢測結果為「沙門氏桿菌」，直到昨天才好轉。

女大生說，她和男友住院5天，她前期上吐下瀉一日共約30次，兩人因此血便、嚴重脫水、綠色水瀉多日、發高燒至40度、多處為了承受高濃度點滴而腫漲瘀青，甚至無法正常排尿功能，生病期間也錯過很多重要的事，遑論時間與精神上的損失。

▲▼女大生說，只要有意識的時候都在跑廁所。（圖／當事人提供）