7.8萬顆巴西雞蛋流入全聯！維仕捷還假造有效期　桃市府開鍘了

▲桃市府食安聯合稽查小組兩度稽查維仕捷食品公司，查出兩度提供不實資料，承認曾進口巴西雞蛋之事實，圖為聯合稽查小組現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對巴西進口蛋標示不實引發外界憂慮，桃園市政府食安聯稽小組於9月12日起展開進口雞蛋流向稽查，其中15日、19日兩度查核維仕捷食品公司，公司聲稱未使用進口蛋，未料前（20）日才向衛生局通報曾於8月25日至9月1日進貨巴西蛋7萬8,640顆，衛生局針對該公司2度規避與提供不實資料，依食品安全衛生管理法第47條規定，開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，維仕捷食品公司向中央畜產會與新德貿食品公司進貨巴西雞蛋7萬8,640顆，並受冠軍公司委託負責生產冠軍洗選蛋，配送桃市全聯等各門市，全數洗選蛋均涉效期標示不實（超過原料蛋原有效日期），衛生局查證屬實後將依食安法第28條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，該批產品立即下架，消費者陸續退貨回收中。

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▲桃市府食安聯合稽查小組兩度稽查維仕捷食品公司，查出兩度提供不實資料，圖為聯合稽查小組現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，衛生局強調，昨（20）日至農業部公布本市第3家冷鏈倉儲逢泰物流（蘆竹倉庫）查核，現場有過期進口雞蛋，經統計巴西雞蛋189萬2,880顆到期，產品外箱貼有「過期品待銷毀」字樣，後續將由中央畜產會負責銷毀。現場共有6批，達61萬6,320顆即期出庫（距效期日僅剩7天內），出貨給5縣市共計6家蛋品商，衛生局將發文所轄縣市衛生局持續追查製成食品合規性。

▲桃市府食安聯合稽查小組兩度稽查維仕捷食品公司，查出兩度提供不實資料，聯合稽查小組在現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局調查，為確保市售蛋品流通安全，將追查仲毅農產品公司散裝籃蛋有無確實下架回收，目前已追查13家，現場使用可生產追溯之雞蛋，將持續於市場通路查核，截至今（21）日止共計查核127家賣場超市、通路商、街邊店、市場攤商等處，尚無查獲標示違規情形，若經查獲標示不實或違反食品安全衛生管理法相關規定者，將依法處辦。

衛生局呼籲，食品業者應確保食品製程符合食品安全衛生管理法規定，若發現蛋品發霉、逾期等危害衛生安全情況時，應主動停止製造、加工、販賣，並辦理回收，同時通報直轄市或縣市主管機關。若違反規定者，將依食安法第7條規定處3萬至300萬元罰鍰。業者應如實標示原產地及有效日期相關資訊，以免觸法。