化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

▲台灣癌症基金會呼籲，確診癌症不要沮喪。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名50歲音樂家2年前確診乳癌，當時僅是早期，不過她無法接受化療副作用，進而中斷治療，僅持續追蹤，沒想到意外發現，1年後癌細胞轉移且迅速惡化，確診為「轉移性HER2弱陽性乳癌」，最後在醫師評估下接受標靶藥物治療，目前身上腫塊都獲得改善，並持續追蹤中。

收治病例的高醫乳房外科醫師巫承哲表示，一名50歲女子是一名音樂家，2年前發現乳房出現腫塊，在外院檢查確認罹患早期乳癌。女子先是接受手術再進行化療，不過無法忍受過程中掉髮、嘔吐等副作用，因此自行中斷預防復發的輔助治療。

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▲台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會秘書長、高醫乳房外科醫師巫承哲。（圖／記者許宥孺攝）

巫承哲說，女子後續仍在外院持續追蹤病情，包括抽血、電腦斷層、核磁共振，也因此在去年4月發現，乳癌不僅復發，還轉移到肺部和左側腋下淋巴結。

女子輾轉到高醫做切片檢查，發現女子的雌激素受體ER從陽性5%變成45%，意味著有45%癌細胞經過賀爾蒙刺激而變大；另一部還發現，HER2從陽性變陰性，經過服用藥物後，病情至今年3月都穩定。

不過這時，病情又發生變化，女子發現左腋下皮膚粗粗硬硬的，而且還偏紅，巫承哲看過後，認為可先觀察，沒想到女子每次回診，發現紅斑塊持續長大，從一個小紅點變成比一個巴掌還大。

巫承哲懷疑病況有變化，建議女子重新做切片，發現雌激素受體ER變化不大，從45%變40%，但是HER2從陰性變成弱陽性，經醫病溝通後，一致認同口服藥物對她效果不大，加上仍無法接受化療副作用，改由標靶藥物治療後，發現胸部、肺部、皮膚腫塊都明顯縮小，目前仍持續追蹤。

▲維馨乳房外科醫院醫師歐陽賦。（圖／記者許宥孺攝）

維馨乳房外科醫院乳房外科歐陽賦醫師表示，乳癌是台灣女性第一好發癌症，每年新增確診超過1萬5千人，相當於每35分鐘就有多1名乳癌病友。而在全部乳癌病友中，約1/5屬於「HER2陽性」乳癌類型，近年臨床發現，有一群病友，有HER2表現但表現量卻不高，使用抗荷爾蒙治療、免疫治療或是單純使用化療，仍有機會復發，即為「HER2弱陽性乳癌」，是乳癌的一種新分類。