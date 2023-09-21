柯文哲批跟貪污畫上等號　綠：像包租公侯友宜講居住正義一樣荒謬

▲民進黨發言人林楚茵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

進口雞蛋爭議延燒，民眾黨總統參選人柯文哲今（21日）批評，民進黨跟貪汙畫上等號，從疫苗、口罩、光電到雞蛋，每條都要貪汙。對此，民進黨發言人林楚茵反批，柯文哲是故意失憶，還是害怕想起來？請先照照鏡子，因為柯抹黑人貪污，就像「包租公」國民黨總統參選人侯友宜講居住正義一樣荒謬。

林楚茵說，柯文哲的愛將新竹市長高虹安因助理費案涉貪遭起訴，甚至還涉入坐名車跑行程、住豪宅等不當利益等爭議，結果全黨大護貪，柯至今無視社會觀感，一樣全黨挺一人，甚至連黨內涉貪的12門徒及黑道染黃人士也不處理，難怪網友都說民眾黨就是「民眾堂」，抹黑造謠他人很大聲，面對自己的爭議和問題就閃躲迴避，柯主席簡直是雙標王。

林楚茵批評，從高虹安助理費案遭起訴，始終不見民眾黨做處置，柯文哲甚至從相挺到迴避切割，放任高虹安把新竹淪為「建商天地」，實在離譜。

林楚茵細數，還有內部黨員在柯主席護航下更是無法無天，任由文哲大A「十二門徒」遊走各地，包括：遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟，涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、花蓮縣議員傅國淵和雲林縣黨部執行長王新堯，涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安及恐嚇危害安全罪的雲林縣議員陳乙辰，妨害風化的台南黨代表尤信元，聚眾賭博的西螺區副主任李凱信和西螺區主任楊瑞源，家暴的古坑區主任鄒子珉，詐欺罪的組織部主任宋雲飛，甚至還有利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜等人。

林楚茵質疑，請問柯文哲口中所罵的貪汙，這些貪汙人士全是柯的門徒，貪污犯每天跟柯同車跑行程，為什麼始終不先檢討自己？

林楚茵表示，柯文哲作為黨主席及總統參選人，卻成天只會造謠抹黑批評，但從不照鏡子檢討自己，就像柯自己說過「貪汙來自縱容，主管不可能不知情」，請柯自己先好好面對高虹安還有「12門徒」，不要老是雙重標準，批評別人正義凜然，縱容自家人貪汙，永遠只會罵別人，從不反省自己，只會更被看破手腳。