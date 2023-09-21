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巴西蛋燒出國家級食安風暴　郭台銘提三政策：重振人民食安信心

▲▼巴西蛋食安風暴　郭台銘提三政策。（圖／ETtoday）

▲總統參選人郭台銘強調「食安即國安」，提出「食安三枝箭」。（圖／ETtoday）

政治中心／綜合報導

進口巴西雞蛋專案風暴重創人民食安信心，在前農業部長陳吉仲與前中央畜產會董事長林聰賢的去職後仍未平息。台中市政府稽查發現，二間協助農業部代工的製造廠，將進口蛋加工成液蛋後，竟將產地標為台灣，且此舉是依照農業部指示。對此，總統參選人郭台銘今(21)日強調「食安即國安」，提出「食安三枝箭」，從稽查面、科技化食品履歷、建構食品安全網等三面向，捍衛人民吃的安全。

台中市政府昨日查獲2家液蛋工廠，從6月起開始用土耳其和巴西蛋製成液蛋，產地卻標示為台灣，廠商則喊冤是依據農業部的指示標示為「台灣」，且農業部還提供「標示樣張」參考。農業部則搬出新名詞，指可能是與食藥署對「實質轉型」認知有誤差，但隨後遭打臉，食藥屬強調進口蛋經過洗選、液蛋都沒有實質轉型，食安法沒變過。

郭台銘痛批民進黨政府，「雞蛋國家隊」不但未解決雞蛋產銷供給缺口，現在更衍生為國家級的食安風暴，沒有能力解決食安問題的政府，就是無能的政府；沒有能力提供食安品質的總統，就是失格的總統。

郭台銘提出了三項政策強化食安。第一，兩年內將邊境查驗、地方稽查、海外查廠人力全額補足，並逐步朝OECD國家的標準邁進。擺脫因食安稽查人力嚴重短缺，超重的負擔、超長的工時形成惡性循環。

第二，結合區塊鏈、大數據與AI人工智慧技術，建構完整食品履歷。郭台銘表示，此次食安風暴顯示台灣現行的產品履歷仍有許多破洞，甚至政府就是始作俑者。郭台銘承諾，將以區塊鏈去中心化，以及利用大數據、AI人工智慧的查核技術，結合現行「食品與產銷履歷」，讓所有的僥倖無所遁形，還給人民食的安心。

第三，郭台銘承諾將依據人口、賣場以及食品加工廠的密度，在全國各縣市設置「微型食安實驗室」，加大稽查量能、加快稽查速度、加強稽查效率，一旦發現食安疑慮，立刻提出示警，並進行更精密的複驗。

郭台銘最後強調，「食安即國安，食安更是基本人權」，他有能力、有政策、有決心，捍衛台灣人民的食的安全，讓我們的孩子，讓每一個商家，讓每一位國人，都能在安全、安心的環境下享用每一道美食。

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