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炸雞排暈倒「臉埋進熱油鍋」！　大馬路邊攤老闆慘死

▲▼炸雞排暈倒「臉埋進熱油鍋」！　大馬知名攤販老闆慘死。（圖／取自中國報）

▲死者昏倒時臉埋進熱油鍋內慘死。（圖／取自中國報）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一間攤販因為雞排飯聞名，然而老闆19日卻在炸雞排時暈倒，整個頭直接埋入滾燙的熱油鍋內，傷勢嚴重，送醫後不治身亡。死者的哥哥指出，弟弟生前患有高血壓與高膽固醇，而死因則是吸入大量濃煙導致窒息與二級燒燙傷。

根據《中國報》報導，死者是外號「財哥」的58歲劉友財，他單身未婚，不過有2名乾兒子。劉友財平時在江沙環球購物中心後方的京城江沙小吃中心販售雞排飯，由於味美價廉，因此受到當地人讚賞。

▲▼炸雞排暈倒「臉埋進熱油鍋」！　大馬知名攤販老闆慘死。（圖／取自中國報）

▲死者送院搶救後仍不治身亡。（圖／取自中國報）

劉友財19日中午一如往常在攤位上工作，一旁則有另一名助手協助。當時他正在油鍋前炸薯條與雞排，但是不知為何卻突然暈倒，整張臉直接埋入滾燙的油鍋內。助手見狀隨即和一旁其他攤販將劉友財扶起，同時急救，然而雖然一開始劉友財還有一絲氣息，但是送院搶救後仍因傷勢嚴重，於下午2時21分宣告死亡。

根據驗屍報告，劉友財的死因為吸入大量濃煙導致窒息與多處二級燒燙傷。他的哥哥表示，弟弟的遺體已經運回老家，而劉友財生前患有高血壓與高膽固醇，他也曾提醒弟弟要定期檢查服藥。

一旁的攤販也表示，劉友財非常善良，每天收攤後都會拿食物在回家的路上餵食流浪動物，自己家裡也養了11條狗。據悉，每個月光是貓狗的伙食費就要花上2000令吉（約新台幣1.3萬元）。

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