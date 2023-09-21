新加坡樟宜機場明年起「免帶護照」可通關　旅客靠生物辨識驗身分

▲新加坡樟宜機場明年起將採用自動化生物辨識通關。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／編譯

新加坡政府官員宣布，新加坡樟宜機場自明（2024）年起將啟用自動化驗證出入境檢查，部分旅客無需護照，只要利用生物辨識資料就能夠搭機。這將使新加坡成為世界上首波採用自動、免護照出入境通關的國家之一。

根據CNN旅遊版報導，新加坡國會通過了幾項出入境移民法的修正案，通訊及新聞部部長楊莉明（Josephine Teo）18日在會議上宣布，新加坡將成為首批採用出入境免護照、自動化通關的國家之一，「這將減少旅客須在各檢查點重複出示旅行證件的情況，並讓整個流程更流暢方便。」

報導指出，樟宜機場出入境檢查的自動通關通道，目前已在一定程度上使用生物辨識技術與臉部辨識軟體，未來將利用生物識別創立「單一驗證標誌」並應用至行李託運、出入境檢查與登機等各個自動檢查站點，以消除對於登機證和護照等實體旅行證件的需求。

▲新加坡樟宜機場是世界上最繁忙的機場之一。（圖／記者蔡玟君攝）

但楊莉明強調，在新加坡以外的許多國家仍然需要檢查護照，不提供免護照通關服務。她還表示，新加坡的出入境系統必須能夠有效地管理數量龐大且不斷增加的旅客流量，在確保安全的同時，提供積極良好的通關體驗。

報導指出，樟宜機場經常被評為全球最佳機場，也是最繁忙的機場之一，且機場本身就是一個旅遊景點，目前擁有4座航廈，預計擴大規模至第5座航廈，以滿足疫情後的大量旅客。今年6月份樟宜機場旅客流量達到512萬人次，是自2020年1月新冠肺炎大流行以來首度突破500萬大關，但仍然不及疫情前的最高旅客流量。