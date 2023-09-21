親手殺2歲幼女「水泥埋屍」！　泰狠父被捕驚吐：還殺了4個兒子

▲ 案發現場附近聚集大量民眾。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起恐怖事件，一對夫妻涉嫌殺害年僅2歲的女兒，屍體以水泥埋在屋內，未料父親被捕後又語出驚人，聲稱他還殺了與前妻生下的4個兒子。

《曼谷郵報》報導，甘烹碧府46歲男子松薩克（Songsak Songsaeng）及40歲妻子蘇南（Sunan Nahuanin）因涉嫌殺害2歲女兒，20日在巴吞他尼府被捕，並說出埋屍地點。警方到場發現，女童遺體被以水泥埋在蘇南在甘烹碧府的家中。

松薩克在警局坦承犯案時淚流滿面，聲稱是心理疾病促使他行兇，感到內疚也為此道歉。且有目擊者向警方透露，這家人經常激烈爭吵。

令人震驚的是，松薩克還坦承，他殺了自己和前妻生下的4個兒子，分別在2013年、2014年、2016及2018年犯案。他和4名妻子共育有10名子女，和第一及第二任各生一個，和第三任生了5個，和現任則生了3個。

此前，一名網紅坎塔（Kanthat Pongpaiboonvej）10日喊話警方幫助2名分別為12歲及4歲的女童，也就是松薩克和蘇南另外2個女兒，因為當地網友稱她們經常遭父親毆打。

警方前往他們居住的公寓時，松薩克夫妻並不在家。鄰居都知道他們有3個孩子，但許久不見么女，他們則聲稱是將小孩送到祖父家。但2名女童獲救後，向警方稱是父母殺害她們的妹妹，這對夫妻隨後被捕，警方也尋獲一輛他們用來運屍的轎車，現正調查犯案動機。