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臉書買特價月餅　戶頭「180萬存款」一夜消失！婦痛訴：頭期款沒了

▲▼ 月餅,中秋。（圖／CFP）

▲ 女子誤信臉書廣告買特價月餅被騙。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名女子在臉書上看到一則月餅廣告，優惠將近半價，便決定買來吃吃看，點擊廣告連結後要求她下載APP填資料及付款，隔天檢查戶頭竟發現，本來打算用來買房及裝潢的7萬6538元新幣（新台幣近180萬）存款憑空消失，這才發現遭到詐騙，警方現已著手調查。

根據《新明日報》，51歲李姓女子說明，她14日在臉書看到一家糕餅店月餅廣告，只要新幣29元9角（約新台幣700元）就可買到原價56元9角（約新台幣1335元）的8入冰皮小月餅，想到先前兒子曾說打算送月餅給客戶，便打算先買來試吃，若覺得好吃再推薦給兒子。

李女點擊廣告連結進入通訊軟體，對方傳來連結要她下載APP，填寫收貨地址並支付1元確認訂單。這時她稍有警覺，擔心遭到詐騙，便謊稱沒有使用線上支付，對方還稱可以幫她付款。

李女當天下載APP後手機沒有異常，當晚睡前檢查戶頭也無異狀，隔天欲再次檢查時竟無法登入帳戶，使用附近ATM才發現，戶頭裡7萬6538元新幣存款被分成4次轉出。

她難過表示，這筆錢中有5萬新幣（約新台幣117萬）是她準備用來買房的頭期款，其餘則是裝修費用，如今卻不翼而飛，令她不知所措。

李女也指控，先前明明有設定電子郵件及簡訊通知，但直到她親自確認戶頭並詢問銀行以前，完全沒有收到任何通知，認為自己下載APP被騙固然有責任，但銀行也應對未能及時發現交易異常負責。

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