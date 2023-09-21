乙武洋匡穿短袖被嗆噁心　霸氣PO裸照反擊：這就是我的身體

▲乙武洋匡上節目穿短袖，被部分的人批評外表。（圖／翻攝IG／乙武洋匡）

記者詹雅婷／綜合報導

日本身障作家乙武洋匡自幼患有「先天性四肢切斷症」，在發行自傳《五體不滿足》後因勵志故事爆紅。然而他卻因穿短袖上節目受到部分人士抨擊外貌，他19日透過社群平台X（前稱推特）分享一張裸露身體的照片，發文反擊說「這就是我的身體」。

日本媒體「J-CASTニュース」報導，乙武洋匡的這篇貼文提到，他只要穿著短袖上電視節目，就會被人說「噁心」、「穿長袖吧」，但說實話，沒什麼好遮遮掩掩的，也不需要為此感到羞恥，「這就是我的身體，是母親生下來給我的重要身體」，今後未來也要在大家的幫助之下，用這個身體繼續生活著。他還分享一張在水中裸露身體的照片，臉上也露出笑容。

乙武洋匡的霸氣反擊獲得許多網友讚賞，紛紛留言「堂堂正正生活的你肯定更帥」、「乙武先生的精神令人敬佩」、「請不要在意那些雜音，向前邁進」。另外，與乙武洋匡有交情的知名腦科醫師茂木健一郎也直呼「太帥了」。

▼乙武洋匡先前宣布參選參議員，積極拜票，最後落選。（圖／達志影像）