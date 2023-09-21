26年前侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」

▲時隔26年，南非武官之子現身僑宴挺侯友宜。（圖／讀者提供）



政治中心／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪問美國8天行程，預計美西時間20日晚間結束，侯友宜出席最後一場舊金山僑宴，超過550人到場。晚會進行到一半，世界台灣商會聯合總會總會長劉雙全宣布一起秘密任務，原來是當年警方圍捕挾持南非武官要犯陳進興時，侯友宜進入武官家抱出來的那個小嬰兒，如今已26歲，現在住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人，侯友宜一度說不出話，直呼好感動。

侯友宜今晚出席舊金山僑宴，有一名驚喜嘉賓出席，也就是侯友宜於「南非武官挾持事件」中被救出的小嬰兒查克（Zach），今年已經26歲，與侯友宜在台上相擁，查克對侯表示，「你對我非常重要，沒有你我就不會在。」

查克是南非武官卓懋祺養子，查克致詞時表示，自己很感謝16年前侯友宜讓他跟他生母聯繫上，還開玩笑，「我現在長比較高了」，侯友宜也比畫了一下16年前他的身高，查克再開侯友宜玩笑，「你倒是長得一樣」，而後兩人溫馨相擁，查克說「你對我來說非常重要，沒有你，我就不會在。」

查克受訪時表示，自己是透過媒體得知侯友宜要來舊金山，所以才出席這場晚宴，並讚侯友宜是個很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。

查克說自己雖然不太了解兩岸的政治，但是他知道侯友宜是代表國民黨參選總統，「我會支持他」。查克談到16年前見到侯友宜的往事，他覺得很難有個機會可以見到曾經拯救自己一命的人，而且他是那麼的堅強卻又那麼地謙虛。

▼時隔26年，南非武官之子現身僑宴挺侯友宜。（圖／讀者提供）

