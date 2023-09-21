泰女失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

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女友失業白吃白住！生活費全靠男友爸媽　期限已到「她竟不搬了」

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲泰國一名男子抱怨女友失業在他家免費吃住超過1個月。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

泰國一名男子最近在當地網路論壇上發文引發熱議，他宣稱自己的女友失業後說要暫時借住他家，但女友至今過了1個多月還沒找到工作，還讓他的父母負擔食物、水電費等所有生活開銷，一切都讓他覺得女友似乎沒有付出多大努力在找工作。

根據泰媒The Thaiger報導，一名年輕男子在泰國一個頗受歡迎的網路論壇Pantip上發文尋求建議，他表示女友失業後搬到他與父母同住的家中，最初兩人約好她只會暫住1個月，方便她找工作。然而，直到原PO發文的當下已經超過約定時間2個多星期，女友不只沒有找到工作，還讓男友父母負擔所有生活開銷，例如食物和水電費。

原PO和父母討論過，認為失業的女友也應該提供經濟上的幫助，或至少應該為自己的一些開銷負責，但爸媽卻堅持要照顧女友，他則向父母表達了他們過度滿足女友需求的擔憂。

▲▼起床、睡眠、滑手機、失眠、女子、床上。（示意圖／CFP）

▲原PO認為，女友或許根本沒有認真找工作。（示意圖／CFP）

原PO還說，他曾經和女友談過要補貼一些家用或自己花錢買食物，但女友只有在他提出要求的當下才會這樣做，超過當初說好的借住期限後，他甚至覺得女友沒有為找工作付出任何努力。他擔心再這樣下去會影響他與女友以及父母的關係。

對此，泰國網友們意見不一。有人認為原PO應該試著更理解、支持女友遇上困難的時期，而且在泰國最近的經濟景氣下也很難找到工作。一些人建議他可以多朝正面思考，女友失業正好可以陪伴他的父母，雙親也願意照顧她。

然而，也有人認為，女友住在男友父母家卻毫無貢獻是不恰當的行為，尤其兩人尚未結婚，原PO必須和女友坦率告知他的擔憂並且討論出雙方都滿意的解決方法。部分網友建議原PO設定一個期限，在這之前女友必須搬走，或是考慮兩人同時搬出家裡，不要給父母造成負擔。消息被轉到其他社群平台，甚至有留言建議他直接和女友分手。

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