中央1億2千萬登革熱防疫經費救火　姚正玉建議錢權下放前線優先

▲國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，疫情延燒這段時間第一線防疫人員非常辛苦，這防疫經費要花在刀口上，更要讓基層防疫能靈活運用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛福部專家南下坐鎮，並撥1億2千萬救援防疫，國民黨第三選區立委參選人姚正玉表示，疫情延燒這段時間第一線防疫人員非常辛苦，這1億多防疫經費要花在刀口上，更要讓基層防疫能靈活運用。

2023年累計至19日8481例登革熱本土病例台南市7608例、雲林縣391例、高雄市316例，19日新增的3個死亡案例都在台南，且有染疫5天內不治的緊急狀況。

姚正玉表示，這段防疫期間區長、里長和鄉親、噴藥官兵、疫調人員都非常的辛苦，疫情急如星火，市府應該妥善運用這筆近八千病例「換來」的防疫經費。姚正玉指出，疫情緊急，有鄉親向里長和區公所反映，希望清理家戶前的排水溝和室外消毒。但區公所表示必須由市府核准並移撥經費，以致時間上多有所延宕，緩不濟急。

姚正玉表示，這1億2千萬的經費，除防疫中心和市府專業支出外，市府不能再極權、集錢，要將權力下放區公所，讓區長能夠彈性快速的運用這筆防疫經費，不要再事事等上級核准。另一方面，防疫的這段時間，里長要安撫染疫的里民家屬，還要安慰被噴藥的里民，還要自掏腰包慰勞噴藥的辛勞官兵，這部分，也應該列入防疫相關支出才是。



姚正玉強調，防疫是市民共同的責任，也希望在中央專家、中央經費都到位之後，疫情獲得控制，還給台南人一個安全、平安的環境和生活。