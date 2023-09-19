登革熱本土破8千！南投5例「都去過南部」　衛生局籲加強防蚊

▲登革熱本土疫情破8千例，南投衛生局人員進行實地稽查。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

依據衛福部疾病管制署資料統計，今年登革熱病例數已破8000例，為近10年同期次高，全國已有半數以上縣市出現病例，死亡累計11例；南投縣近1週累計通報個案數明顯上升，計31案，確診累計個案計5案，感染源皆有南部旅遊史。

南投縣衛生局提醒南部返鄉民眾注意自我健康，如果有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史，建議使用NS1快篩試劑進行篩檢，有助於縮短病例隱藏期，即早發現即早治療，防範社區疫情蔓延，也保護家人；全縣登革熱NS1快篩試劑醫療院所篩檢站共計50家，篩檢院所資訊請詳見南投縣衛生局網頁（https://reurl.cc/r56M0E）。

縣府衛生局長陳南松籲請民眾避免前往疫區出遊、杜絕感染風險，如有必要務應加強個人防護措施：穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少皮膚裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，如須外出務農請務必隨身攜帶蚊香盒、兩端都要點著，並戴上可遮住面部的網帽，另請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」四步驟，隨時注意家戶附近有無積水容器，器皿應倒置防止積水，並徹底清潔除去殘留蟲卵，以降低病媒蚊密度。

陳南松指出，若有不遵守防疫政策措施者，將依《傳染病防治法》第43條第2項及同法第67條第1項第3款規定，處6萬元至30萬罰鍰；有關登革熱相關資訊請詳見南投縣衛生局網頁（https://reurl.cc/r56M0E）、有關防疫相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://reurl.cc/vkremj），亦可撥打免付費防疫專線1922或南投縣防疫專線049-2220904洽詢。