台南安南醫院附設護理之家　吳佳儒獲優良防火管理人

▲台南市立安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長，榮獲2023年度優良防火管理人殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長，榮獲內政部消防署遴選為2023年度優良防火管理人，將於12月前往消防署公開表揚。

台南市立安南醫院附設護理之家於2019年起加強機構內消防安全設備設施，致力於災害預防工作，在吳佳儒護理長的帶領下，定期率領所屬護理師及照服員參與消防訓練及桌上模擬演練等，並定期與台南市政府消防局第六大隊進行災害搶救演練，戮力於預防機構災害應變不遺餘力，故得以從各縣市推派的防火管理人代表中脫穎而出。

吳佳儒護理長表示，有鑑於過往長照機構發生火災造成傷亡，長照機構裡大多數是弱勢長者，身為護理師除了照護健康之外，緊急災害第一時間判斷正確，以保障機構內人員安全也非常重要，機構於2019年起加強機構內消防設備，如：防火標章場所認證、119自動通報系統、防火填塞等消防設施之完整性，機構內教育則針對外籍照服員加強語言、家屬參與防災知識訓練、積極培養同仁取得防火管理人證照。並透過每年4次桌上模擬演練，且定期與消防局第六大隊透過訓練，以驗證災害應變是否符合標準，以作為改善及精進的方向。

安南醫院院長林聖哲表示，機構提供完善的消防設施及持續的訓練是我們的責任，讓在院內所有人員能在災害發生時能全數安全撤離更是我們的目標，感謝台南市消防局及消防署的肯定，安南醫院及附設護理之家將持續精進災害預防及應變。

第六大隊大隊長邱淵明表示，消防局第六大隊近幾年與安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長配合訓練與指導該機構員工消防救災應變能力，該機構也持續與消防隊討論與精進應變能力，能獲得消防署遴選為優良防火管理人實至名歸。



消防局長李明峯表示，近期本局在指導企業推動災害初期自主應變，安南醫院附設護理之家也參與演練且成效卓越，在吳佳儒護理長率領下，機構內員工及照服員之應變作為令人刮目相看，恭喜吳佳儒護理長眾望所歸榮獲內政部消防署優良防火管理人。

市長黃偉哲表示，建構安全的醫療及長照環境是刻不容緩的事，祝賀安南醫院附設護理之家吳佳儒護理長榮獲內政部消防署優良防火管理人之肯定，也為台南市各長照機構樹立典範。