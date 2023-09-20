日本華商總會拜會台南市　對台日交流進行深度討論

▲日本華商總會林冠銘理事長、彭勻孝副理事長20日拜會台南市政府，由王揚智副秘書長代表接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本華商總會林冠銘理事長、彭勻孝副理事長20日拜會台南市政府，由王揚智副秘書長代表接見，並由觀光旅遊局鄭道立主秘陪同與會，雙方針對台日交流方向進行討論。

王揚智副秘書長首先代表黃偉哲市長歡迎貴賓，並表示近年來台灣與日本的關係愈來愈緊密，感謝在日僑胞積極推動雙邊的文化、經貿、物產交流，此次亦特別邀請台南參與「台灣Festa」嘉年華活動。近年來黃市長也積極帶隊前往日本行銷台南農特產品，期望未來有更多機會能向日本的民眾介紹台南的古都魅力。

王副秘書長補充道，台南出產的優質蘭花、芒果都相當受日本朋友們的喜愛，而世界上每六朵蘭花就有一朵是產自台南，明年國際蘭展亦將結合世界蘭花會議盛大舉辦。另外，台南擁有豐富的歷史底蘊並享有文化首都的美名，將於明年2024年迎接「台南400年」，預定舉辦台灣燈會等一系列活動，歡迎日本的朋友們到台南共襄盛舉，一起感受台南特別的文化風貌。

林冠銘理事長表示，日本華商總會一直積極促進台日雙邊交流，為增進日本民眾對台灣的理解，自2016年起在東京開始舉辦「台灣Festa」活動，推廣台灣的藝術文化與美食，希望有機會也能與台南市合作，將台南富饒的物產行銷至日本，進而促進日本遊客造訪台南。

日本華商總會1951年在日本成立，早期以促進日本華埠經貿發展為主，如今成員轉以第二代、第三代為中心，設立宗旨為促進台日民間交流。該會近年積極宣傳台灣美食、觀光及文化，並舉辦「Taiwan Festa」嘉年華活動吸引日本民眾對台灣之關注。