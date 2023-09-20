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台北捷運經濟學　台南藝群醫美集團第13家診所板橋開幕

▲台南藝群醫學美容集團第13家診所「藝群板橋診所」，是大台北地區的第5家藝群診所，也是進入新北市的第一家藝群診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南藝群醫學美容集團第13家診所「藝群板橋診所」，是大台北地區的第5家藝群診所，也是進入新北市的第一家藝群診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南藝群醫學美容集團，於板橋車站開設「藝群板橋診所」，進行新北市的布局，交通動線擁有2個捷運站出口，一個是府中站，另一個是板橋站，此為藝群醫美集團的第13家診所，大台北地區的第5家藝群診所，也是進入新北市首家藝群診所。

▲台南藝群醫學美容集團第13家診所「藝群板橋診所」，是大台北地區的第5家藝群診所，也是進入新北市的第一家藝群診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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台北捷運是大台北地區重要的交通工具，也是觀光客開啟城市的鑰匙，很多連鎖企業都會沿著捷運站設立分店，連鎖醫學美容診所也以相同的模式快速發展。台南藝群醫美集團第13家診所轟動板橋地區，9月20日開幕的排隊人潮塞爆大廳與整棟大樓的電梯與樓梯，患者依序排隊進入與填寫掛號資料，呈現一片熱鬧氣氛。

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，板橋是新北市的政治、經濟、文化中心，也是北台灣重要的交通樞紐，有許多人口密集的住宅區與商業區，因此有龐大的消費需求與市場規模。板橋有多種交通工具，如捷運、高鐵、火車、公車等，方便消費者從各地前往。板橋車站更是一個三鐵共構的車站，提供了高鐵、台鐵和捷運的轉乘服務，吸引了大量的旅客與通勤者。

▲台南藝群醫學美容集團第13家診所「藝群板橋診所」，是大台北地區的第5家藝群診所，也是進入新北市的第一家藝群診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，選擇在此設立診所，可以提供方便安全的醫學美容服務給新北市的市民。藝群醫美集團自1997年成立以來，一直秉持「安全永遠比美麗更重要」的理念，致力於預防醫美副作用，提升醫學美容的品質與水準，並不斷創新與進步，引進國際先進的儀器與技術，為客戶打造個人化的方案。藝群醫美集團旗下目前有13家藝群醫美診所，分布在台北、新北、台中、台南、高雄等5個直轄市，以及一家Dr.藝群保養品公司，提供全方位的醫學美容服務。

▲台南藝群醫學美容集團第13家診所「藝群板橋診所」，是大台北地區的第5家藝群診所，也是進入新北市的第一家藝群診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。

▲台南藝群醫學美容集團第13家診所「藝群板橋診所」，是大台北地區的第5家藝群診所，也是進入新北市的第一家藝群診所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師撰寫多本中文與英文醫學美容教科書供國內外醫師研讀，也著作微整形醫學美容與保養品的衛教書籍教育民眾，致力預防雷射反黑、預防玻尿酸的血管栓塞、預防肉毒桿菌素的表情不對稱等副作用。王正坤醫師透過不斷的教學，強調治療的安全性，重視病人安全，培育很多醫師與優秀員工，擁有大量的人力來快速展店，也多次獲得美容醫學品質認證，成為醫美界的標竿診所。

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關鍵字：

台北台南藝群醫美診所板橋

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