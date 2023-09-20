神隱少女取材地本就沒九份！「日本朋友也驚訝」林氏璧笑了

▲九份。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人以為九份是《神隱少女》取材地，「吉卜力三巨頭」的鈴木敏夫近日接受台灣媒體訪問，坦言「我跟宮﨑駿都沒有去過（九份）」，引發熱論。旅日達人林氏璧就表示，神隱少女取材場景本就沒有九份，但蠻多日本朋友也以為九份是取景地，笑呼「由此可見這個美麗的誤傳多麼深入人心！」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」直呼，「到底在震驚，20年謎團什麼呀？神隱少女的取材場景本來就沒有九份」，提到10年前，宮﨑駿就曾在受訪時提到《神隱少女》有許多取材的地點，但並未包含九份。8年前，吉卜力社長也曾表示宮﨑駿沒去過九份。

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「但的確，我有遇過滿多日本朋友，真的以為九份是取景地喔！這應該也是日本人這麼愛到九份的原因之一。」林氏璧笑說，自己曾和日本朋友澄清過九份跟神隱少女沒關係，每個人都很驚訝，「這的確已經變成都市傳說等級了！」

除了日本朋友，林氏璧最後還提到，當天採訪鈴木敏夫時，側拍的日本當地電視台攝影記者也震驚，「我一直以為是在九份！原來不是嗎？」令他不禁直笑，「由此可見這個美麗的誤傳多麼深入人心！」

▲林氏璧表示，神隱少女取材地本就沒有九份。（圖／翻攝自日本自助旅遊中毒者）

宮﨑駿睽違10年復出，推出最新力作《蒼鷺與少年》，製作人兼好友鈴木敏夫近日在東京接受台灣媒體訪問，鈴木敏夫在聽到媒體提到關鍵字「九份」，他秒答，「啊！我知道喔！但真的很抱歉，那不是真的！」他笑喊，「我跟宮﨑駿都沒有去過（九份）。」

其中，《神隱少女》出現過與九份類似的背景，令許多網友猜測電影真身就是九份，謎團傳了20年多年，鈴木敏夫也在訪問裡給出正面答案，一聽到關鍵字「九份」，他秒答：「啊，我知道喔，但真的很抱歉，那不是真的！」他笑喊：「我跟宮﨑駿都沒有去過（九份）。」

鈴木敏夫表情略顯抱歉表示，「這樣講可能對台灣來的朋友感到很抱歉，但其實我跟宮﨑駿有一次去韓國首爾，我們在街頭散步時，從大條馬路轉到小巷弄時，宮崎駿那時候就嚇了一跳，這裡有《神隱少女》的世界。」兩人心中的《神隱少女》其實是在首爾某地。