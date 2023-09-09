赴日必買「1保健食品」！　他不解：長輩第一天就急衝藥妝店

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赴日必買合利他命！　林氏璧不解：長輩第一天就急衝藥妝店

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲有些長輩認為日本買的合利他命才有效果。（示意圖／記者蔡玟君攝）

生活中心／綜合報導

日本藥妝是許多人赴日旅遊時，必不能少的購物行程，其中又以「合利他命」最受長輩界歡迎。就連旅日達人林氏璧也直呼，已經聽過好多次關於合利他命的「都市傳說」，像是「日本買的合利他命」比較有效，或是台灣上市的成分會調整，在日本買的比較好，讓他忍不住細究發現，台日的成分「一模模一樣樣」。同時也提醒大家，有任何保健品的補充都還是要諮詢過專業。

林氏璧以「合利他命的都市傳說」為題，分享長輩界有2大迷思，首先是「日本買的合利他命比較有效」，所以不少人都只吃日本買的；還有「台日藥物規定不一樣」，台灣上市常有成分調整，因此日本買較好。對此，他也分享此次暑假帶著媽媽去日本玩時，「她第一天就開始想衝藥妝店」為了買好朋友交代的合利他命。

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後來仔細問媽媽為什麼想吃合利他命，林氏璧說，媽媽完全不曉得，「大概是名字取得好吧」聽起來吃了就會有利。基於實事求是，他也查了台灣和日本合利他命Alinamin EX Plus，結果發現「成分一模模一樣樣。」最大的差別應該是價格，剩下的只能說是「心理作用」。

▲▼▲日本,藥妝,日本藥妝,日本旅遊,伴手禮,日本代購。（圖／記者許宥孺攝）

▲達人表示，其實比較台灣上市和日本買回的合利他命，會發現成分完全相同。（示意圖／記者許宥孺攝）

不過，曾是台大醫院感染科醫師的林氏璧也藉此強調，若全身有長期痠痛問題，建議要就醫釐清病因，因為痠痛可以是肌肉、神經、骨頭關節或其他因素，每種治療方式都不同。而維生素B本身和神經痛較有相關時，才會比較有緩解效果，他指出，這不一定是需要的。

林氏璧提醒，需要時醫師是可以直接開立健保的B群、葉酸，若效果不佳，可再詢問醫師適不適合服用合利他命。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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