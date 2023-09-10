有錢人日本跟團行程曝！4晚房價320萬　給超驚人小費

▲許多人喜歡去日本玩，圖為東京知名淺草寺。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



記者陳俊宏／綜合報導

有些人出國喜歡跟團，有些人則喜歡自由行，最近網路熱議「有錢人為何出國要跟團」。而有超豪華旅日團行程曝光，像8人4晚房價報價新台幣320萬，或給司機小費85萬日幣（約新台幣18萬），讓旅日達人林氏璧直呼，「貧窮限制了我們的想像，有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥。」

林氏璧9日在臉書提到，前幾天有篇新聞說有錢人出國都跟團，走高價團這樣，沒錢人才自助，因為有錢人根本沒時間做功課什麼的，「嗯....那要看是什麼程度的有錢人。」

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▲▼許多人喜歡去日本玩，圖為東京知名地標晴空塔。（圖／資料照／蔡玟君攝）

林氏璧指出，有錢人中更有錢的一群，應該是會全程客製化包車，別人幫他把行程排得好好的，然後他還可隨意看心情更改行程，「這些人中，因為有錢就是任性的恐怖事蹟真的很多。」

「美黛子遊日本」粉專在該文底下留言，分享經手過的包團行程：

1、8個人、4個晚上單住宿報價320萬台幣，這是我最近包車訂單，這個報價已經幫客人爭取到一晚免費，所以嚴格上來說只是3晚的住宿費。

2、嫌坐車到目的地3個小時車程太久的老闆，堅決多付錢要我們趕快去訂一台直升機。

3、還有人付8萬日幣車費，請司機從二世谷開車來回外帶一碗「空」的味噌拉麵。

4、司機帶團結束，客人丟了一個信封給司機說：「我沒花完剩下的給你當小費」就走了。司機點了點有85萬日幣（約新台幣18萬元）。

林氏璧指出，「貧窮限制了我們的想像，有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥。」但他也認為，跟團或自助都可玩得很省錢或奢侈，團有便宜團、有高價團，自助完全就掌控在你手裡，沒有自助就一定花的錢比較少，「我通常自助旅行回來，都不是很敢看信用卡帳單（掩面）。」

對此，有網友留言，「這種有錢人的團沒本事還不能接，到底去哪裡安排直升機。」林氏璧回應，「真的，然後美黛子還真的訂到了，哈哈。」

▼即日起至12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可事先存在手機，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（點圖可放大／Bic Camera提供）

