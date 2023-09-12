日本人不愛來台灣玩了？　達人揭真相

▲2019年12月來台日本人高達22萬人次。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧表示，近來有一系列討論日本人不愛來台灣玩的新聞，但他分析相關數據，「我認為這其實又是分子分母沒有學好的問題」，不至於下到「日本人不愛來台灣玩了」的結論。

林氏璧11日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，新聞中翻出交通部觀光局近8年資料統計，說2019年12月來台日本人高達22萬人次，隨著疫情跌入谷底，2022年10月開始回升，2023年5月升溫來到最高點8萬人次；不過，和疫情前曾出現22萬人次的盛況落差極大，然後就開始檢討日本人不愛來台灣的原因。

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林氏璧認為，這其實又是分子分母沒有學好的問題，2019年12月日本總出國人次171萬，美國32萬、韓國25萬、台灣22萬、泰國16萬、夏威夷13萬；2023年5月總出國人次67萬，韓國18萬、美國9萬7、台灣7萬7、泰國5萬3、夏威夷3萬4。

林氏璧表示，以這兩個疫情前後的月份相比，67萬整體是恢復到疫情前的39%，去這幾個地方玩的日本旅客恢復比例，各自是韓國72%、美國30%、台灣35%、泰國33%、夏威夷26%。

▼林氏璧認為，不至於下到「日本人不愛來台灣玩了」的結論。（示意圖／資料照）



林氏璧認為，他在醫學系學到的基本能力，就是你得到一個數據要如何正確解讀，如果你寫一篇論文，引用數據但解讀錯誤，會被你的指導老師痛電，投稿也絕對不會過的，從數據能夠下怎麼樣的結論，這是要培養的能力，大家都很常犯的錯誤是「見樹不見林」。

林氏璧說，新聞只和你說來台灣的人數單月少14萬，「不和你說（主要應該是也沒去查）美國單月少22萬，夏威夷單月少近9萬，泰國單月少近11萬，韓國也是少了7萬呀。只看絕對數字（分子）是沒有意義的，不和其他旅遊地比較也是沒有意義的。」

林氏璧指出，4年前同期也來比一下，2019年5月日本總出國人次143萬，韓國28萬、美國26萬、台灣16萬7、夏威夷11萬8、泰國11萬6，67萬整體是恢復到4年前同期的47%，去這幾個地方玩的日本旅客恢復比例，各自是韓國64%、美國37.3%、台灣46.1%、泰國45.7%、夏威夷28.8%。

林氏璧總結，以上這些數字看到的狀況應該是：

1、日本人在疫情後出國的人次，目前只恢復到疫情前的4到5成左右。



2、去韓國旅客恢復最快。



3、去台灣和泰國旅客恢復和整體旅客恢復平均值差不多。



4、日本人相對上去美國和夏威夷的意願降低。

林氏璧認為，不至於下到「日本人不愛來台灣玩了」的結論；另外，反向思考在匯率這麼差的時候，還願意來台灣玩的日本人，有機會變成死忠的台灣旅遊中毒者，「我們應該要珍惜這些旅客，推出牛肉，誠心款待，努力讓他們留下好印象！讓他們以後有意願可以一來再來！你各位在匯率0.39時，還是照跑日本的中毒者，應該懂我的意思。」

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