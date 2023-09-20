除草遇虎頭蜂攻擊！花蓮男遭螫休克　救護員現場搶命

▲男子除草遇到虎頭蜂撤離不及遭螫引發過敏性休克險喪命。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局於近日接獲民眾報案，一位民眾上山砍草時不幸遭遇蜂群螫咬，需要救護車協助，經立即派遣自強分隊救護車與高級救護人員前往現場救援，經緊急處置後成功救回患者一命。



據當事人表示，當時砍草時並無異狀，但陸續有發現虎頭蜂數量漸漸增多，當時下意識的立即攜帶工具想迅速離開除草現場，無奈撤離速度不及無法避免蜂螫，因此遭遇多隻虎頭蜂的螫咬，當下到較為安全區域後立即求援。

▲救護員及時趕到現場施予急救後送醫撿回一命。

救護員獲報趕到現場，發現患者有肢體無力、頭暈、嘔吐、呼吸喘及休克等多種症狀出現，疑似為蜂螫造成的過敏性休克，高級救護技術員立即給予氧氣面罩治療、生理食鹽水靜脈注射及腎上腺素0.5ml肌肉注射等急救處置，緊急送往慈濟醫院救治，在送醫途中患者表示呼吸困難狀況改善，血壓及血氧也提升至正常數值。





花蓮縣消防局表示，夏秋之際昆蟲繁殖旺盛期間，昆蟲螫咬傷有極高機會引起過敏反應，尤其是虎頭蜂嚴重甚至導致休克，提醒各位鄉親戶外時盡量穿著長袖，如有昆蟲盤旋盡可能閃避或快速通過，並減少使用香水等芬芳物質吸引昆蟲，如不幸遭遇虎頭蜂螫，請盡速撥打119求援避免發生過敏性休克，造成憾事發生。