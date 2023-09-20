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醫師被爆「在院內開槍」　玉里醫院再度澄清：司法調查中

▲玉里醫院驚傳醫師涉改造槍枝，院方表示：已做緊急處理並配合司法調查。（圖／玉里醫院提供）

▲玉里醫院驚傳醫師涉改造槍枝並曾在院內開槍，院方表示：非事實，配合司法調查。（圖／玉里醫院提供）

記者王兆麟／花蓮報導

衛福部玉里醫院日前傳出1名郝姓醫師從國外網路購買改造槍零件，被醫院員工爆料「私藏槍械」、「曾在醫院內開槍」，院方不但未積極處理，還要知情員工噤聲；院方表示，邵姓員工涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，全案已由司法單位調查。

玉里醫院表示，有關本院邵姓醫師疑似涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例乙案，8月29日事發當日，檢調單位至本院邵姓員工宿舍搜索並查扣相關物證，經查邵醫師並未有在醫院內開槍射擊之情事，本院配合完成司法調查相關程序，並隨即由院長召集相關主管，做緊急應變處理，並請邵姓醫師配合司法調查，且儘速於三日內將原寢室整理完畢。

據了解，警方月29日到邵姓醫師的辦公室、住處與車輛搜索，查扣一把改造手槍、鑽孔機、切割器等改槍工具。

玉里醫院20日再度澄清：部分媒體報導本案是「被員工爆料」、「醫院員工向上級反映，但院方未積極處理」、「要知情員工噤聲」等描述並非事實，本案至29日事發當日前，院方均未曾接獲任何員工反映此事。法單位調查，本院嚴守偵查不公開原則，本就不能針對案情做過多的發表，避免以訛傳訛或是加油添醋式傳播，並確保當事人受公平審判的權利，讓整起事件單純化，回歸司法的審判。另；「在院內開槍」的報導並非屬實，花蓮地檢署已向媒體說明沒有院內開槍情事，警方目前沒有查到發射的子彈或火藥，也沒有獲得相關佐證資料，本院在此鄭重澄清媒體報導邵醫師「看診藏槍」為錯誤訊息，希望媒體勿再做此報導，避免引發社會大眾及看診民眾恐懼。

有關郝姓醫師「被逮照常看診」，由於此案尚處於偵查階段，並無任何刑事確定判決，依據公務員懲戒法第4條規定，除非當事人依刑事訴訟程序被通緝或羈押，或是經刑事確定判決，受褫奪公權和在監所執行等，才能解除職務，所以基於無罪推定原則，和保障當事人的工作權，無法剝奪或暫停當事人的職務。

玉里醫院表示，會密切注意邵員執行職務之狀態。目前本院醫療業務如常運作，病人權益不受影響，請社會大眾及家屬安心

玉里醫院強調，目前全案已交由司法單位調查，本院嚴守偵查不公開原則，請各界體察理解。
 

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