除草遭蜂螫！花蓮男「休克倒地」　警消現場急救搶回一命

▲救護人員趕赴現場發現男子遭蜂螫休克倒地。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名男子日前除草時遭遇蜂叮螫造成過敏性休克，消防人員獲報趕赴現場發現男子已倒臥草叢中，立刻施以緊急處置，終使男子恢復意識，經送醫接續治療，男子生命跡象終於恢復穩定。

▲▼救護人員立刻於現場急救並以救護車緊急送醫治療。

花蓮消防局日前接獲民眾報案，一名男性工人在除草時遭蜜蜂螫傷，意識模糊需要救護車協助。

消防局獲報立即派遣救護車、救護人員及高級救護技術員趕赴現場救援，到達現場後發現一名男子倒臥在花叢旁邊，排除蜂巢後，經評估後發現患者有膚色蒼白、全身冒冷汗、嘔吐、意識不清及休克危急症狀，研判為蜂螫造成的過敏性休克。

救護人員於現場立即給予氧氣治療、靜脈注射給予生理食鹽水和肌肉注射腎上腺素（Epinephrine）等急救處置，隨後再送往門諾醫院救治，到院後患者逐漸恢復意識，血壓、血氧值正常，生命徵象穩定，患者及其同事十分感謝消防人員挽救寶貴的性命。

花蓮縣消防局表示，夏秋之際為虎頭蜂最活躍的季節，進行戶外工作或登山健行時，應多加防範蜂螫事件發生，切勿驚動蜂巢，若不慎遭蜂螫且出現過敏反應，例如：意識不清、呼吸困難、血壓下降、膚色蒼白、身體出現紅疹等症狀，請立即撥打119求救，切勿逞強硬撐應儘速送醫。