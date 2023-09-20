陳吉仲為進口蛋爭議請辭　吳欣岱憶這2人：願意做事的人沒被保護

▲台灣基進台北市黨部主委、立委參選人吳欣岱。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

農業部專案進口雞蛋引爆全台食安風暴，飽受爭議的農業部長陳吉仲也在19日請辭獲准，引發各界熱議。台灣基進北市黨部主委吳欣岱第一時間就在臉書發文直言，「每一個願意出來做事的人，都沒有受到該有的保護」，並舉例行政院長陳建仁、前衛福部長陳時中也遭受過一樣的攻擊。

「你們有沒有想過，造成一切的亂源是什麼？」，吳欣岱坦言，是每一個願意出來做事的人，都沒有受到該有的保護。她舉例，行政院長陳建仁上任時，受到鋪天蓋地的攻擊，親中媒體、藍白政客群起而攻之，從論文、信仰、家人，無一不攻擊，「把好的打成欺世盜名」、「沒有壞的無中生有」，她當時就講過了。

吳欣岱再提到，更早之前，陳時中在防疫期間連續近千場的記者會，會中的一字一句言猶在耳，這麼長的一段時間，「你可以說衛福部政策有可以更好的地方」，但在那個當下無人可否認，是誰用超越立場的高度來團結彼此，度過多少難關？而這樣的人，在進入台北市長選舉的時候再度面臨到人格的毀滅性攻擊，從已和世衛平台合作、進入國際的高端疫苗，到捕風捉影的紅酒照、污衊女醫師的狗仔圖。

吳欣岱表示，現在又是陳吉仲，她聽了陳吉仲幾天前在三國演義的談話，細數進入體制內的大小戰役，她大嘆，「這樣的人，你要他直接去面對徐巧芯、李彥秀若干的扭曲原意、惡意中傷，怎麼忍心？」

「不要只想著一時選舉，分一些心思，想想怎麼保護為台灣付出的人吧！這樣念茲在茲的國會過半才有意義不是嗎？」，吳欣岱直言，這樣的體制不改變，還要折損多少台灣人？她強調，至今付出所有的努力，都只希望自己能進入國會、台灣基進能進入國會，讓他們有更多的力量去捍衛這些人，「民主的第二隻腳，把政治格局抽離不適任的在野黨惡鬥，讓忠於台灣的本土政體往前邁進。」