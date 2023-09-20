陳吉仲下台　民眾黨團批：該道歉不道歉「搞得像悲劇英雄」

▲邱臣遠出席民眾黨團「編列預算巧立名目?! 杜絕民進黨大內宣文化！」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

農業部專案進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲昨晚請辭獲准，但仍堅稱被抹黑。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（20日）批評，陳吉仲有為造成食品安全疑慮道歉嗎？有把相關採購流程、合約、對巴西的過程，公開透明嗎？該道歉不道歉，搞得像悲劇英雄，其實是為了民進黨總統參選人賴清德選情止血，民眾黨團昨下午已發文農業部，要求明天下午四時前到民眾黨團說明。

邱臣遠20日上午在民眾黨團「編列預算巧立名目?! 杜絕民進黨大內宣文化！」記者會上表示，陳吉仲在農業部週五到立法院專案報告前夕請辭並獲批准，且生效日是明天，是標準黨意凌駕民意，迴避民意監督，藐視國會最佳典範。

邱臣遠指出，這次進口雞蛋爭議有三個重點：第一、有無圖利特定廠商，超思問題說法前後不一；第二、產銷調節上有無失控，為何有5000多萬顆蛋放到過期；第三、後續食安發生疑慮，造成民眾恐慌，中小企業、傳統商家、團膳業者、國軍人人自危。

邱臣遠說，陳吉仲跟中央畜產會董事長林聰賢的個人去留，以及民進黨內新潮流跟英系的派系內鬥，不是大家所關心，一切都是政治化。陳吉仲選擇這時候火速請辭並獲批准，是迴避立法院監督，就是為賴清德跟綠營選情止血，這不是切割，什麼是切割？還講的是英雄一樣。

邱臣遠批評，陳吉仲昨天說為了社會紛擾道歉，但有為造成食品安全疑慮道歉嗎？有把相關採購流程、合約、對巴西的過程，公開透明嗎？有為了產銷調節失控，要扮演上帝之手道歉嗎？該道歉不道歉，搞得像悲劇英雄，是人民可以接受的嗎？

邱臣遠也提及，陳吉仲昨大陣仗到民進黨立法院黨團報告，請問立法院只有民進黨團嗎？其他在野黨團不代表民意嗎？有鑑於此，民眾黨團昨下午已經正式發文農業部，要求陳吉仲明天下午四時前，由部長到說明，不管請不請辭，農業部不可能因為陳請辭而停止運作，所以要求農業部不管是代理部長或相關次長，必須來民眾黨團說明清楚，為週五專報做解釋。