擋人財路？她曝陳吉仲被逼下台原因　直言就是「這群人」眼中釘

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

進口蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢昨（19日）晚雙雙宣布請辭，民進黨立委林楚茵20日表示，昨晚陳吉仲還是辭去農業部部長，今天國民黨團又開記者會罵他落跑不負責，「對比前兩天才大力抨擊、要他下台負責，完全自打嘴巴、神也是你鬼也是你！」



對於相關爭議，林楚茵指出，為何在野黨要一直攻擊陳吉仲？一語道破，就是因為堵了藍白親中的路！這幾年中國屢次無預警禁止台灣農產品輸入，像是芒果、石斑魚或鳳梨釋迦，結果呢？陳吉仲很快就找到替代市場，更讓農產品外銷降低中國依賴、擴大國際市場，擺脫農產銷中的「養套殺」詭計。



林楚茵表示，這次雞蛋事件，陳吉仲屢次親上火線回應，更指示農業部製作至少40張圖卡說明解釋，展現強大的政策溝通能力跟毅力，陳吉仲能為農產品找外銷活路、又挺身力抗謠言，對「藍白紅」來說根本眼中釘、肉中刺，當然要趕快除掉，奉勸在野黨回歸理性問政。

對於陳吉仲請辭背後是否有派系角力？民進黨立委洪申翰則表示，兩天前就說過，陳吉仲絕對是願意負責任跟承擔的部長，並不是只有在這件事情上，這一直以來就是他的風格，政務官為政策負責這句話天經地義，不需要做太多揣測。

對於陳吉仲昨日拜會黨團，洪申翰表示，昨天陳吉仲跟黨團報告的內容，就是把進口蛋從頭到尾過程報告清楚，把所有可以檢討跟改善的地方一一說明。民進黨團幹事長劉世芳指出，昨天有5至6位黨籍立委在現場，因為禮拜五要專案報告，不只是農業部、衛福部還有行政院副院長等，星期四整個報告案要在行政院會通過，這樣才有一致性，昨天請辭黨團也是到傍晚才知道。

